2020-01-31T19:05:29+03:00
Общество

Избежать коронавируса: Шереметьево перевел все китайские рейсы в терминал F

В общей сложности будет обслуживаться 19 рейсов
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Здание терминала F аэропорта Шереметьево.Здание терминала F аэропорта Шереметьево.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В связи с профилактикой распространения коронавируса аэропорт Шереметьево перевел все рейсы авиакомпаний Аэрофлот, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Air China, China Eastern Airlines и Икар по направлениям в Китай в терминал F. Ранее пассажиры прибывали улетали из Терминалов D и E

- В свою очередь, все международные рейсы, за исключением рейсов по направлениям в КНР, переведены из терминала F в терминалы D, E и С, - рассказала "КП" Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево.

В общей сложности из терминала F в другие терминалы переведено 75 рейсов авиакомпаний Аэрофлот, Nordwind Airlines, Royal Flight, Belavia, Икар, Bulgaria Air, Czech Airlines.

В настоящее время авиакомпании проводят оперативное оповещение пассажиров через центры бронирования и информации. К тому же в аэропорте Шереметьево по громкой связи информирует пассажиров в терминалах. На всех табло и мониторах отображается актуальная информация о терминалах прилета и вылета и статусе рейсов.

ВАЖНО

Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам контакт-центра аэропорта Шереметьево: +7 495 578 65 65, Аэрофлота: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555.

КОНКРЕТНО

Как в Шереметьево проводят провилактику распространения коронавирусной инфекции на территории России:

- выделен терминал F для обслуживания рейсов, прибывающих из КНР,

- все терминалы оснащены тепловизорами для измерения дистанционной термометрии,

- налажен механизм госпитализации специализированным транспортом в инфекционные больницы,

- медпункты терминалов оснащены средствами индивидуальной защиты (противочумные костюмы, медицинские маски, перчатки),

- звуковые объявления о мерах профилактики коронавирусной инфекции в терминалах, а также о порядке обследования на коронавирус,

- подготовлены к работе изоляторы во всех терминальных комплексах с отдельным входом с перрона, исключающим смешение потоков здоровых пассажиров с инфицированными,

- обучен персонал и подготовлены к работе специальные помещения для отбора биоматериалов,

- выделены дополнительные помещения и организованы рабочие места для усиления персонала Роспотребнадзора и Центра медицины катастроф в непосредственной близости к Терминалу F,

- заключен договор на проведение дезинфекции с ГУП "Московский городской центр дезинфекции". Проводятся клининговые мероприятия в помещениях аэровокзала с применением дезинфицирующих средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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