2020-02-06T12:44:20+03:00
Общество

Результаты исследования: жители Дальнего Востока больше всего обеспокоены коронавирусом

Обсуждение коронавируса в России приобрело массовый характер
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Реакция в России на информацию о коронавирусе.

Реакция в России на информацию о коронавирусе.

Социальная сеть "Одноклассники" проанализировала, как нарастало обсуждение нового коронавируса 2019-nCoV за последнюю неделю, и выяснила, что интенсивнее всего вирус обсуждают жители Дальнего Востока и Забайкалья.

Появление нового вируса стало событием в медиа и трендом обсуждения в социальных сетях. Не стали исключением и пользователи ОК, которые всегда живо реагируют на актуальные события и обсуждают их со своими друзьями и близкими в соцсети.

За последнюю неделю в ОК упомянули вирус 80 тысяч раз, при этом в сутки в соцсети создаются более 5 тысяч постов, содержащих производные слова «коронавирус». Количество авторов публикаций превысило 40 тысяч человек. Общее число публикаций, комментариев, «классов» и репостов о вирусе за последнюю неделю превысило 1 млн.

С помощью сервиса Brand Analytics и собственных данных ОК проанализировали, какую долю в определенном городе в последнюю неделю занимала тема вируса в общем потоке обсуждения новостей в социальной сети.

Выяснилось, что активнее всего вирус обсуждали в городах Дальнего Востока и Забайкалья: во Владивостоке эта тема звучит в 35% публикаций пользователей. В Чите и Благовещенске доля тем, в которых фигурирует вирус, составляет 33% и 28% соответственно. В Хабаровске такие публикации составляют четверть (26%) от всех обсуждений новостей. Также в топ-5 городов, жители которых активно обсуждают вирус, вошел Воронеж (23%), где горожане активно комментировали посты о первом в городе предполагаемом пациенте с заболеванием. Замыкают пятерку Саратов, Челябинск, Москва, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

Обсуждение коронавируса в России приобрело массовый характер, поэтому суммарное число публикаций в ОК соответствует размерам регионов и активности пользователей в них. В пятерку лидеров вошли Москва, Краснодарский край, Свердловская, Ростовская и Челябинская области.

При этом пользователи при обсуждении коронавируса активно делятся друг с другом полезным контентом, информирующем о способах защиты от заболевания. Одним из самых популярных визуальных материалов стал пост с инфографикой о мерах профилактики, запущенный Минздравом РФ: охват поста составил более 3 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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