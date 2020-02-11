Мигрант, который застрелил полицейского на станции метро «Курская», получил 18 лет колонии

Мосгорсуд вынес приговор по делу об убийстве сержанта полиции Андрея Райского. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в подсобке на станции метро «Курская» 2 сентября 2018 года. С подозреваемым все было очевидно - благодаря камерам видеонаблюдения.

Итак, тем поздним вечером Райский остановил на платформе станции для проверки документов мужчину. И по какой-то причине повел его не наверх, где находится комната полиции, а в подсобное помещение в дальней части платформы, там находится туалет, которым пользуются сотрудники метро и те же полицейские. Спустя минуту (это зафиксировали камеры) из двери выскочил тот самый остановленный сержантом мужчина, он столкнулся с уборщицей, которая шла в подсобку, пробормотал что-то невнятное и сбежал.

Женщина прошла в подсобку и увидела Райского в луже крови. Рядом валялся его пистолет. Через несколько часов подозреваемого задержали. Гражданин Киргизии Нурлан Муратов несколько лет работал в Москве, в-основном грузчиком, жил в общаге, несколько раз привлекался к административной ответственности (несколько раз его останавливали в общественных местах в состоянии опьянения), большую часть зарплаты отравлял на родину - там жена с двумя детьми и недостроенный дом в селе.

На суде Муратов уверял, что к пистолету даже не прикасался и к убийству не имеет никакого отношения. Впрочем, представленные следствием доказательства убедили присяжных в обратном. 7 из 8 присяжных признали Муратова виновным в убийстве. Но при этом признали его «достойным снисхождения».

Мосгорсуд озвучил итоговый приговор - 18 лет колонии строгого режима. К слову, именно столько просил прокурор. Кроме того, Нурлан Муратов должен будет выплатить в качестве компенсации отцу убитого полицейского 500 тысяч рублей.

Мигрант, убивший сотрудника полиции на станции Курская : запись с камеры видеонаблюдения.

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