2020-02-14T18:51:33+03:00
Общество

В Подмосковье стартовал губернаторский проект «Родительский контроль»

Он проводится во всех школах Московской области
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Теперь мамы и папы учащихся могут сами контролировать качество школьного питания: прийти в удобное время в столовую учебного заведения и попробовать еду. (К слову, все поставщики питания, работающие со школами, рейтингуются и заинтересованы в соблюдении самых высоких стандартов).

А как лично вы считаете, нужно ли родителями лично проверять еду в школах? Вы можете проголосовать, отсканировав этот QR-код. Либо на страничках телеканала «360°» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Голосование продлится до 16 февраля включительно/

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