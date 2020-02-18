Сироты в Наро-Фоминске, чей отец застрелил мать, будут получать пенсию

Пятерых детей в одночасье потерявших мать и отца можно только пожалеть. Напомним, в воскресенье, 16 февраля, их отец, 52-летний Ариф Салаев, застрелил бывшую жену и свел счеты с жизнью. Все это произошло на глазах младшего ребенка четы Салаевых, 11-летнего Вовы (имя мальчика изменено). Сейчас Вова и две его старшие сестры находятся в больнице. А вот старшие брат и сестра взяли организацию похорон родителей на себя. Ребятам уже исполнилось 18, но к таким испытаниям судьбы они тоже не были готовы.

Общежитие в поселке Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья, где 16 февраля бывший муж застрелил мать пятерых детейФото: Анастасия ВАРДАНЯН

Многодетная семья жила в двух комнатах в общежитии в поселке Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья. О том ,что отец задолжал крупную сумму за коммунальные платежи дети узнали из публикации в "Комсомольской правды". За семьей числится долг в 515 тысяч рублей.

Узнав об этой трагедии, губернатор Московской области распорядился взять ситуацию под контроль, поручив контроль органам опеки и социальных служб. Сейчас младшие дети взяты под опеку бабушкой. С детьми постоянно работают психологи. Не исключено, что если потребуется, им предоставят места в стационаре.

Кроме того, семье будет оказана социальная помощь в размере 78 тысяч рублей. Дополнительно на содержание детей назначены денежные средства в размере 28,5 тысяч рублей в феврале, а с марта 64 тысячи рублей ежемесячно.

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