Сердце номер один

На протяжении двух лет Елена Чунчинова испытывала боли в области сердца, но за медицинской помощью не решалась обратиться. Уже потом врачи объяснили: на ногах перенесла инфаркт и даже об этом не знала. Это привело к осложнению - постинфарктная аневризма левого желудочка. Дальше - сердечная недостаточность, тромбоз сосудов. В таком состоянии 46-летняя жительница Мытищ уже даже передвигаться сама не могла. После нескольких шагов начиналась тяжелая одышка.

Осенью прошлого года женщину привезли на консилиум в МОНИКИ - Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского, главную больницу Подмосковья. Врачи изучили все показатели и пришли к мнению, что методы лечения здесь уже неэффективны. Поможет лишь трансплантация сердца. В ноябре 2019-го Елену Чунчинову поставили в лист ожидания на пересадку.

А уже в январе трансплантат сердца был представлен Центром координации органного донорства Московской области - одним из структурных подразделений МОНИКИ.

ПАЦИЕНТКА ИДЕТ НА ПОПРАВКУ

Пересадку сердца проводила команда врачей под руководством знаменитого профессора Дмитрия Шумакова, известного российского кардиохирурга, члена-корреспондента РАН, который перешел на работу в МОНИКИ около полутора лет назад. До него в подмосковных медучреждениях трансплантацию сердца никогда не проводили. Пациентам из Московской области подобные операции ранее делали только в федеральных медцентрах.

Операция длилась около пяти часов и прошла успешно. Затем пациентка провела несколько дней в реанимации. Теперь же

Елена переведена в обычную палату и, по словам врачей, идет на поправку.

- В трансплантации нет мелочей, - рассказал журналистам Дмитрий Шумаков. - Каждый этап, каждая деталь имеет значение и влияет на исход операции.

Мы смотрим, подходит ли донор для конкретного пациента. Идет подбор пары донор - рецепиент: по группе крови, по иммунологическим показателям, по росту, весу, там много довольно нюансов. Я провел операцию по своей авторской модификации. Есть один нюанс, который я, проведя десяток подобных операций, сделал впервые.

Важное уточнение: для жительницы Подмосковья эта операция была абсолютно бесплатной. Вчера Елену Чунчинову в клинике навестил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он пожелал уникальной пациентке МОНИКИ крепкого здоровья и скорейшей выписки.

- Месяц назад Елене из Мытищ провели сложную операцию – пересадили сердце. Сегодня навестил ее в больнице, узнал, как себя чувствует. Настроение отличное – и семья рядом, - сказал Андрей Воробьёв.

Позже журналистам удалось побеседовать и с самой Еленой. Женщина рассказывает, что чувствует себя хорошо и очень благодарна врачам, которые сделали эту сложную операцию. Не секрет, что некоторым пациентам подходящего для трансплантации органа приходится ждать годами.

- Меня сразу предупредили, что, скорее всего, ждать операции придется около полугода. Но получилось раньше, - говорит Елена Чинчунова. - С губернатором, Андреем Юрьевичем, о моем здоровье поговорили. Знаете, я чувствую, какие врачи здесь хорошие. Лекарствами сейчас меня на ближайшие два месяца обеспечили, а потом бесплатные буду получать.

ДАЛЬШЕ - ЛЕГКИЕ?

После встречи с пациенткой Андрей Воробьёв поблагодарил врачей МОНИКИ.

- Хочу сказать вам слова благодарности за настоящий профессионализм, - обратился к медикам губернатор. - Это новое для нашего института, надеюсь, что такие операции здесь будут проводиться регулярно. Для нас это важно.

Профессор Дмитрий Шумаков рассказывает, что в России подобных операций с каждым годом становится все больше.

- Жителям Московской области они (операции. - Авт.) выполняются в федеральных учреждениях. И в довольно приличном объеме. Но их все равно не хватает - так не только в России происходит, но и во всем мире. Однако ситуация потихоньку меняется. Чем больше учреждений будет выполнять такие операции, тем более доступной эта помощь будет для населения. Это была первая в МОНИКИ операция, но мы не собираемся на этом останавливаться.

Сейчас мы проанализируем нюансы и будем продолжать работу.

Ранее директор МОНИКИ Дмитрий Семенов сообщил, что в НИИ планируют ежегодно пересаживать сердце 4 - 5 пациентам. Стоит отметить, что в клиническом институте имени Владимирского уже несколько лет успешно пересаживают печень и почки. Теперь же врачи планируют трансплантировать также легкие и поджелудочную железу.

ДОСЛОВНО

«Мы продолжаем инвестировать в здравоохранение и оборудование для больниц области. Понимаем, насколько это важно и должно соответствовать самым высоким требованиям. Всем пациентам желаю скорейшего выздоровления и никогда не болеть!» - написал на своей странице в Инстаграме Андрей Воробьёв