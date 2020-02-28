Клим Шипенко о новом фильме про Есенина: «Это будет такой трип, и все будут хотеть, чтобы он уехал»

По словам режиссера, одним из первых, кто посмотрел «Холопа» был Никита Сергеевич Михалков. «Его слова поддержки и то, что ему фильм очень понравился, стали стартом, о котором я и не мечтал. Это первый зритель, который круто отреагировал на картину, сказал много классных слов и интересно разобрал мою работу. Мне это было очень приятно», — рассказал Шипенко.

Успех своих последних работ («Текст» и «Холоп») режиссер связывает с хорошими сценариями. По словам Шипенко, самое главное в фильме — написать историю.

«Сценарий — твоя карта. Если вы эту карту неправильно нарисовали, вы не туда придете. Очень важно поработать над этой картой, правильно на ней прочертить маршрут. Самое сложное — сделать классный сценарий, которому ты можешь довериться», — отметил режиссер.

Оба этих фильма стали популярны не только в России, но и на Западе. Клим связывает это с тем, что его картины об универсальных ценностях, которые понятны всем.

«В “Тексте” всем понятна история о том, что телефон — продолжение нашей души, и если кто-то его получает, ему доступно много информации. Для всех это понятно, а дальше это все декорация. “Салют” прекрасно прошел по миру, потому что это космос, то, о чем все мечтают. “Холоп” — больше для русской публики, но концепция, когда человек попадает в прошлое, а потом оказывается, что всё это разыграно, — тоже очень понятна», — рассказал режиссер.

Сейчас в планах у Шипенко работа над триллером про Есенина. По словам режиссера, стихов в картине будет мало.

«Изучая историю смерти Есенина, наталкиваешься на множество версий. Это очень интересно, мне захотелось снять именно про пять последних дней жизни Есенина, а не делать байопик. Мы с моим отцом изучили все версии и выдвинули свою. Естественно, она отвечает кинематографичности. У него было воспаленное сознание, поэтому она будет такая фантасмагоричная. Будет показано, что он видит, как воспринимает реальность. Это будет такой трип, и все будут хотеть, чтобы он уехал», — поделился планами Шипенко.

Кроме этого, режиссер рассказал о фильме, который мечтает снять: «Я мечтаю снять “Джеймса Бонда”, поучаствовать во франшизе. Заглавную песню к Бонду мог бы записать Баста».