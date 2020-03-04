Алексей Венедиктов: «В столице должно быть обеспечено тотальное видеонаблюдение на всех избирательных участках»

«Несмотря на то, что еще не принят федеральный закон, Общественный штаб должен готовиться к наблюдению за голосованием, мы должны обсудить параметры работы штаба и набор наблюдателей, которые будут присутствовать на всех столичных участках, где пройдет голосование» - сказал председатель Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов, открывая заседание.

Он также напомнил, что своих представителей в Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы могут направить все политические партии Мосгордумы. Кроме того, Венедиктов пригласил представителей партий и фракций войти в состав Общественного штаба по наблюдению за голосованием с правом решающего голоса.

Что касается параметров наблюдения, по мнению председателя Комиссии, в столице на этом голосовании должно быть обеспечено тотальное видеонаблюдение на всех участках, а также около двух третьих из них должны быть оснащены КОИБами. Письмо с соответствующей просьбой Алексей Венедиктов направит Мэру Москвы Сергею Собянину.

Еще одно предложение, которое по итогам заседания Комиссия направит в Московскую городскую избирательную комиссию, - рассмотреть возможность ограничить организацию дополнительных участков для голосования и ограничить досрочное голосование в общеобразовательных учреждениях с учетом эпидемиологической ситуации.

«Наблюдать за досрочным и надомным голосованием труднее, чем за участками. А с учетом того, что теперь только Общественная палата может назначать наблюдателей, мы должны контролировать этот процесс. Поэтому надо обсудить с МГИКом и ЦИКом как уменьшить риски недоверия. Именно поэтому мы настаиваем на проведении электронного голосования, чтобы люди, которые не могут прийти на участки, могли им воспользоваться. Что касается участков на предприятиях непрерывного цикла – в столице с 2013 года таких нет. И никаких проблем, что кто-то не смог проголосовать, прежде не было. Мы считаем, что это избыточная мера, нет смысла открывать подобные участки в Москве» - пояснил Венедиктов.

Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов выразил готовность рассмотреть эти предложения, но отметил, что есть некоторые особенности, связанные с формированием списков избирателей.

О готовности столицы к электронному голосованию рассказал начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко. По его словам, технически Москва готова, все недочеты, выявленные при последних тестированиях и во время электронного голосования в 2019 году, были устранены.

«Техническая возможность провести электронное голосование в Москве существует, но есть понимание, что не все 100% из 7,3 млн избирателей захотят проголосовать онлайн. Ежемесячная уникальная аудитория портала mos.ru - 2,5 млн человек, несколько миллионов получают услуги и регистрируются» -добавил он.

Кроме того, Костырко рассказал о некоторых технологических новшествах, так, например, если ранее бюллетень для голосования был доступен только в течение 15 минут, то теперь будет возможность открыть его несколько раз в своем личном кабинете в течение дня голосования до тех пор, пока человек не проголосует. Также сохраняется возможность проверить, как учтен голос, нужно лишь законодательное разрешение, чтобы запустить этот процесс.

Как и в прошлом году, за несколько дней до голосования будет проведено общегородское тестирование системы с учетом ожидаемого в день голосования трафика на портале mos.ru.

По итогам заседания было принято решение организовать рабочую группу по электронному голосованию во главе с председателем Комиссии по технологиям «Умного города» ОПМ Ильей Массухом и Артемом Костырко на базе Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю. Алексей Венедиктов предложил включить в эту рабочую группу представителей политических партий Московской городской Думы.

В ближайшее время начнется набор наблюдателей от Общественной палаты Москвы. Информация об этом будет размещена на всех информационных ресурсах столичной палаты.

Кроме того, Общественная палата приняла решение обратиться в Московскую городскую избирательную комиссию и Центральную избирательную комиссию РФ с просьбой включить членов Общественной палаты города Москвы Ольгу Кириллову и Владимира Рыжкова в работу по подготовке голосования.