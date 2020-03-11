Из-за коронавируса в Москве отменили три уличных фестиваля

До 10 апреля в Москве не будут проводить спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, если на них собирается более пяти тысяч участников. Такой указ накануне подписал мэр Сергей Собянин. Виной всему - коронавирус. Ограничения коснулись в том числе и уличных фестивалей. В ближайший месяц в столице планировалось сразу три таких масштабных события.

«С учетом популярности городских фестивалей и праздников среди москвичей и гостей столицы прогнозировать количество их участников невозможно», - объяснили в мэрии Москвы. Поэтому уже отменились фестивали:

- «Крымская Весна», посвященный Крыму - планировался с 14 по 22 марта, с полным перекрытием Тверской улицы;

- «Большая Перемена» для детей по случаю выходных - планировался 28 - 29 марта;

- «Эко-Фест» с благотворительным марафоном и эко-лекциям - планировался с 4 по 12 апреля.

Пока в расписании уличных праздников остаются следующие за отмененными событиями фестиваль «Пасхальный Дар» (с 17 по 26 апреля) и гуляния на Первомай и День Победы.