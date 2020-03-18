2020-03-18T15:01:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Собянин попросил московских работодателей перевести своих сотрудников на удаленную работу

По словам мэра Москвы, «было бы неплохо на этой стадии добиться перехода на «удаленку» 15-30% офисных работников»
Семен ЕЛЕНИН
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Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинФото: Евгения ГУСЕВА
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Мэр Москвы Сергей Собянин обратился через свой блог ко всем столичным работодателям.

«Анализ ситуации в зарубежных странах и наш собственный опыт говорит о том, что лучшим средством замедления распространения коронавирусной инфекции является уменьшение количества социальных контактов.

Я уже подписал указ о введении ряда серьезных ограничений, затрагивающих повседневную жизнь города.

В Москве ограничено, либо полностью запрещено проведение досуговых, спортивных и других массовых мероприятий. Приостановлена программа для пожилых людей «Московское долголетие». С 21 марта будут временно прекращены занятия в школах.

Закрылись многие театры, музеи, секции и кружки. Отменены или перенесены крупные спортивные соревнования.

Десятки предприятий и организаций добровольно перевели своих сотрудников на работу дистанционным способом.

В сложившихся обстоятельствах обращаюсь с просьбой ко всем работодателям города Москвы последовать их примеру и, по возможности, перевести часть ваших работников на работу из дома. Особенно это касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу.

Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Буду благодарен, если вы сообщите о принятых решениях и поделитесь опытом организации удаленной работы (пришлете копии приказов, методические рекомендации, пресс-релизы и прочие материалы). Адрес электронной почты – stayhome@mos.ru. Обязательно сообщите в письме номер телефона для связи с вами.

Мне важно знать, как эта мера начала работать. Лучшие практики будут опубликованы на портале.

Со своей стороны поручу департаментам Правительства Москвы проработать возможность перехода на дистанционную работу организаций и предприятий соответствующих отраслей.

Было бы неплохо на этой стадии добиться перехода на «удаленку» 15-30% офисных работников.

P.S. Удаленная работа означает выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы. Просьба не подменять ее вынужденными отпусками за свой счет».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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