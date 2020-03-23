2020-03-23T16:02:57+03:00
Экономика

Московский международный Салон образования пройдет в онлайн-формате

Даты мероприятия остаются прежними – с 26 по 29 апреля
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Благодаря онлайн-форматам ММСО-2020 сможет принципиально расширить аудиторию СалонаБлагодаря онлайн-форматам ММСО-2020 сможет принципиально расширить аудиторию Салона
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В 2020 году Московский международный Салон образования состоится в ранее согласованные даты - с 26 по 29 апреля - в новых форматах: «ММСО online» и «ММСО University».

Для реализации проекта будет задействована новая коммуникационная digital-платформа, которая объединит государственных деятелей, профессиональное, экспертное и бизнес-сообщества, студентов, учащихся и их родителей. Таким образом будет создана уникальная онлайн-среда для обсуждения новых образовательных технологий и интеллектуальных решений.

Благодаря онлайн-форматам ММСО-2020 сможет принципиально расширить аудиторию Салона, увеличив количество уникальных посетителей до 500 000 человек , и впервые в таком масштабе объединить весь русскоговорящий мир вокруг общих проблем и ценностей. Государство, представленное Министерством науки и высшего образования РФ и Министерством просвещения РФ, получит новые инструменты для коммуникации с профессиональным сообществом и возможность посредством предложения позитивной повестки обозначить свою позицию как объединяющего звена в период кризиса и глобальных вызовов. Важная часть ММСО будет посвящена непосредственно взаимодействию государства и бизнеса.

«ММСО online» - это перевод событий форума и выставочной экспозиции полностью в онлайн-среду. Экспозиционная часть станет полностью виртуальной. Так, весь контент будет визуализирован с помощью информационных технологий, которые смоделируют реальное посещение выставки: посетитель на виртуальном стенде компании сможет посмотреть видеопрезентацию продуктов и услуг, пообщаться с представителями экспонентов в онлайн-формате, получить материалы и контакты для связи. Образовательным организациям и бизнесу будут предоставлены дополнительные возможности для презентации и демонстрации своих образовательных программ, продуктов и услуг; обмена опытом иболее содержательной и глубокой коммуникации с гостями Салона.

В форумной части будет проведено более 250 мероприятий разных форматов, в которых в онлайн-режиме примут участие до 1000 экспертов и спикеров. Все залы форума будут выстроены как телевизионные студии, откуда будет осуществляться онлайн-трансляция на всю страну и весь русскоговорящий мир с возможностью получать комментарии и вопросы от зрителей. К мероприятиям с помощью технологии вебинарных комнат также будут подключены удаленные спикеры из разных регионов страны и международные эксперты.

Спецпроект «ММСО регионы» обеспечит круглосуточную работу салона во всех часовых поясах России: представителям региональных Министерств образования будет предоставлено время для презентации успешных кейсов и практик. Региональные вузы смогут представить кейсы по ключевым темам высшего образования, таких как экспорт образования, проект «5-100», опорные университеты, цифровой университет, отраслевая подготовка.

Профориентационные мероприятия также будут транслироваться онлайн, сохраняя при этом свои основные задачи: показать старшеклассникам, что они могут самостоятельно принимать решения относительно образования; вовлечь молодежь в процесс информационного обмена и создания собственного образовательного контента с помощью новых норм профориентации и шире – ориентирования в жизни.

Формат «ММСО University» - это платформа лучших образовательных программ для профессионального сообщества. Такой агрегатор образовательного контента дополнительного профессионального образования позволит педагогам и руководителям со всей страны выстраивать индивидуальные треки повышения педагогического мастерства в рамках посещения ММСО, исходя из собственных запросов и дефицитов.

По-прежнему важной частью дискуссий останутся дошкольное, общее, дополнительное, среднее профессиональное и высшее образование.

Важная часть ММСО будет посвящена взаимодействию государства и бизнеса.

Регистрация участников уже открыта на сайте ММСО 2020:www.mmco-expo.ru

Участие во всех мероприятиях бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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