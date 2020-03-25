В Москве из-за коронавируса закрываются кинотеатры и ночные клубы, а МФЦ будут работать только по записи

В российской столице вступили в силу новые антикоронавирусные меры. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем официальном сайте.

«Ситуация с распространением коронавируса постепенно осложняется, и это требует увеличить социальное дистанцирование, сократив «необязательные» контакты между людьми, - отметил градоначальник. - С завтрашнего дня порядка 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, который продлится до 14 апреля. Кроме того, вводятся следующие ограничения…»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/768266" frameborder="0"></iframe> Помогите старикам.Пожилым людям сейчас особенно важно оставаться дома. А молодым - проявить участие к старшим…

Далее - по пунктам.

1. Временно закрываются городские библиотеки, культурные центры, досуговые клубы и так далее.

2. Временно закрываются кинотеатры, детские развлекательные центры и игровые комнаты.

«Многие из них сами приняли такие решения еще несколько недель назад, - напомнил Сергей Собянин, - за что им огромное спасибо».

3. Временно закрываются ночные клубы и дискотеки.

4. В ресторанах, барах, кафе теперь запрещено курить кальян. (Ранее специалисты уже объясняли, что кальяны могут быть источником распространения болезней, которые передаются воздушно-капельным путем, - Авт.).

5. Временно под запретом любые культурно-развлекательные, физкультурно-спортивные, зрелищные и прочие мероприятия в парках культуры и отдыха, торговых центрах и иных местах массового посещения граждан - хоть в помещениях, хоть на воздухе. (Напомним, сначала подобный запрет распространялся на мероприятия до 5 тысяч зрителей, затем - до 50).

«В ТРЦ должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений, - прокомментировал временные меры мэр Собянин. - Аниматоры не должны заниматься с детьми, а промоутеры не должны проводить презентации товаров и услуг».

При этом расположенные в торговых центрах отделения банков и магазины будут продолжать работать.

6. Работа стоматологических кабинетов временно ограничена лишь оказанием экстренной помощи, если у пациента острая боль.

7. Центры государственных услуг «Мои документы» теперь работают по предварительной записи. При это в них можно будет получить только виды услуг, «которые невозможно получить в электронном виде».

8. Вслед за школьниками от 5 класса и старше возможность бесплатного проезда в общественном транспорте по социальным картам будет заблокирована студентам колледжам и вузам, а также пожилым москвичам от 65 лет и гражданам с хроническими болезнями.

«Мера - непопулярная, - отметил Сергей Собянин. - Но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек».

По словам мэра, все эти ограничения замедлят распространение COVID-2019 на территории Москвы и позволят ее победить.

Ранее «Комсомольская Правда» уже сообщала, что за прошедшие сутки в городе зарегистрировали 120 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего - уже 410 пациентов с подтвержденным COVID-2019.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Количество зараженных коронавирусом в России на 25 марта 2020 года: за сутки появились 163 новых заболевших

Общее число зафиксированных случаев COVID-2019 на территории страны выросло до 658 (подробности)