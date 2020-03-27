В Москве госпитализировали 106-летнюю женщину с коронавирусом

Вечером в четверг, 26 марта, в одну из столичных больниц поступила еще одна пациентка с коронавирусом – москвичка, которая в январе отметила свой 106-й день рождения, ветеран Великой Отечественной войны, награждена многочисленными орденами и медалями.

Как рассказал сайту kp.ru источник в медицинских кругах, пожилая женщина у себя дома на Малой Бронной почувствовала недомогание, и встревоженные родственники сразу же вызвали «Скорую помощь» на дом.

Врачи, осмотрев больную в столь почтенном возрасте, приняли решение о ее срочной госпитализации, так как она входит в группу риска. Анализы подтвердили опасения членов семьи ветерана – у нее обнаружен коронавирус.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что за минувшие сутки в Москве выявили 136 новых случаев заражения COVID-19. Общее число подтвержденных случаев среди пациентов столичных больниц увеличилось до 546. С начала вспышки вылечились 15 человек. Москвичей старше 65 лет просят беречь здоровье и не выходить на улицу, обязали соблюдать домашний режим.

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