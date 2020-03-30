Коронавирус в Москве, последние новости на 30 марта 2020: заражаться стало много молодежи, а полиции дали новые вводные

30 марта число заболевших коронавирусом в Москве пополнилось 212 новыми случаями. Это пациенты инфекционных клиник, анализы которых на COVID-2019 показали положительный результат. Всего же в столице насчитывается 1226 заболевших.

Число жертв COVID-19 в столице выросло до 11: скончались еще четыре пациента с диагнозом пневмония и подтвержденными тестами на коронавирус. Возраст погибших москвичей - от 76 до 86 лет, все они страдали от хронических заболеваний.

Ранее было много новостей на тему того, что инфекцию особенно часто подхватывают люди пожилого возраст — у них слабее иммунитет, а потому они тяжелее переносят болезнь. Однако 30 марта оперштаб по противодействию распространения коронавируса в Москве сообщил, что в мегаполисе растет число заболевшей молодежи.

К общему количеству прибавились 17 пациентов в возрасте до 18 лет. А 102 заразившихся — горожане в возрасте до 40 лет.

При этом в оперштабе заверили, что все контактировавшие с вновь зараженными уже находятся под наблюдением.

Между тем столица продолжает обсуждать новые меры, которые пополнили указ мэра Сергея Собянина накануне. Среди них режим полной изоляции для всех горожан, социальная дистанция и пособия для безработных. Юристы же называют новые правила адекватными.

Все больше личных историй заболевших публикуются в СМИ. Например, 30 марта жительница Москвы рассказала сайту kp.ru, что заразилась от своего 81-летнего дедушки. Медики уже дали свои прогнозы о состоянии пожилого человека.

Напомнить о безопасности решили москвичам работники больницы. Они запустили флешмоб #останьтесьдома. Сотрудники инфекционных клиник и скорой помощи выкладывают мотивирующие снимки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

Полиция также несет службу в усиленном режиме. Их не обошли стороной нововведения. Так, 30 марта перед работой им раздали анкеты, куда сотрудники будут вписывать данные нарушителей режима самоизоляции. Корреспондент «Комсомольской правды» поговорил с одним из полицейских о новой обязанности.

Коллеги из ГИБДД тоже не остались в стороне. Они остановили водителя тонированной легковушки, на борту которой значилась фейковая надпись — «Отдел по борьбе с коронавирусом». У владельца авто отобрали права, но вовсе не за вызывающий стикер.

Корреспондент «КП» Александр Рогоза в первый день полной самоизоляции сделал репортаж из одного из самых известных православных монастырей России. Там, где вчера были толпы паломников, сегодня гуляет ветер.

Между тем «Комсомолка» публикует злободневный дневник москвича. Мужчину сократили на работе, и тут подоспела полная самоизоляция. Читая этот текст, хочется плакать… Настолько он смешной!