Больные коронавирусом в Москве получат приложение «Социальный мониторинг» для телефона

Твой мобильник смотрит за тобой! В Москве придумали мобильное приложение «Социальный мониторинг» для пациентов, которые лечатся от опасной инфекции на дому. С помощью онлайн-системы полиция сможет убедиться, что больные коронавирусом в Москве не выходят из квартиры.

- Полноценная версия приложения заработает в ближайшие дни, - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко. - Подчеркну, что мы не планируем использовать его для всех жителей города. Приложением будут пользоваться пациенты, которые выбрали лечение на дому и подписали необходимое согласие. В этом документе в том числе полностью прописано, к каким данным смартфона получит доступ приложения. Все данные, которые пользователи передадут приложению, будут храниться на серверах Департамента информационных технологий, которые расположены на России.

По его словам, информация о том, что для работы мобильного приложения «Социальный мониторинг» используются иностранные сервера, не соответствует действительности. Ранее в ведомстве сообщили, что все программное обеспечение и данные хранятся на серверах Департамента информационных технологий, размещенных в России. Версия приложения, опубликованная 31 марта в Google Play, была тестовой.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Приложение будет автоматически отслеживать геолокацию пользователя. При этом техника отследит не трек перемещения, а исключительно сам факт, что больной ушел из своей квартиры. То есть из той точки на карте, которую указал как адрес самоизоляции в своей анкете.

Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет периодически высылать пользователю push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии. Если карантин нарушен, приложение сообщит об этом в полицию. Именно так будут узнавать местонахождение больных коронавирусом в Москве.

А ЕСЛИ У ПАЦИЕНТА НЕТ СМАРТФОНА

Регистрацию в приложении сделали максимально простой, чтобы пациентам было проще ее пройти. Если у человека нет смартфона или он по какой-то причине не хочет ставить на свой телефон это приложение, на время карантина ему выдадут мобильник. После выздоровления телефон нужно вернуть в Департамент информационных технологий.

ПОЛЕЗНЫЙ АДРЕС

Официальную информацию о ситуации с коронавирусом и режиме обязательной самоизоляции можно узнать на портале мэра Москвы mos.ru, в том числе в специальном разделе.

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