Строительство больницы в Москве для больных коронавирусом: К зданию практически полностью подвели инженерные сети

В Новой Москве продолжается строительство одного из крупнейших в столице инфекционных центров. Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции в мире по указу мэра Сергея Собянина около поселения Вороновское откроют медицинский центр для пациентов с опасной инфекцией. По данным оперативного штаба, сегодня в Москве диагноз коронавирус официально подтвержден у 2923 человек, из них 168 пациентов выздоровели. От COVID-2019 в столице скончались 20 человек. Это в основном пожилые люди в возрасте от 61 до 90 лет, многие из них с хроническими болезнями. Среди них есть один пациент в возрасте 39 лет.

Инфекционный центр в Новой Москве готовится принять первых больных коронавирусом уже в ближайшие недели.

«Прокладка инженерных сетей к медицинскому учреждению ведется высокими темпами, круглосуточно, работы стартовали 10 марта и уже практически выполнены», - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, на стройплощадке работают все службы Комплекса городского хозяйства - всего более 2 тысяч человек и более 400 единиц техники. К новой больнице уже провели газопровод общей длиной 15 километров, проложили около 5,5 километров водопроводных и более 5 километров канализационных сетей.

«Сейчас полностью готовы водозаборный узел мощностью 1 250 кубометров в сутки, очистные сооружения, обеспечена подача питьевой воды в здание, - сказал Петр Бирюков. - При этом строятся инженерные сети водоотведения поверхностного стока, два локальных очистных сооружения, полностью проведены внешнеплощадочные водовыпуски. Выполнен ввод газоснабжения, завершено строительство газовой котельной, которая обеспечит новую больницу теплом и горячей водой, в ближайшие дни начнется ее поэтапный запуск».

Кроме того, коммунальные службы продолжают подключать больницу к электросетям.

«Мы завершили первый этап технологического присоединения, выдано 8 МВт мощности, - отметил глава Комплекса городского хозяйства столицы. - На сегодня проложено 28 километров кабельных линий, возведены и включены в работу 7 трансформаторных подстанций. В обычных условиях на выполнение такой работы с учетом проектирования потребовалось бы не менее полугода».

Напомним, основным центром питания для медцентра стала соседняя подстанция 110 кВ «Былово». Сначала от неё протянули основные кабельные линии. А резервные линии сейчас строятся от подстанции 110 кВ «Лебедево». На экстренный случай в больнице также установят 23 дизель-генераторные установки. Вдоль здания также монтируют порядка 200 уличных фонарей.

«Мы прекрасно понимаем, насколько важно в условиях складывающейся эпидемиологической ситуации оперативно и качественно построить новое медицинское учреждение, обеспечить его теплом, водой и электроснабжением. Все работы идут по графику и будут завершены в срок, установленный мэром», - сказал Петр Бирюков.

ТТХ медцентра

Площадь участка - 43 гектара.

Площадь здания - около 81,3 тысячи квадратных метров.

Количество мест для пациентов - 500, в том числе 223 койки реанимации. При необходимости - расширение до 656 коек и трансформация каждой койки под реанимационную в течении 24 часов.

Внутри - приемное отделение, лечебный блок, реанимация, лаборатория, диагностический блок, детское, операционное, а также на случай необходимости родильное отделения.

В отделениях - порядка 100 тыс. единиц оборудования, в т. ч. 25 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели.

Всего - 50 одноэтажных лечебных и диагностических корпусов, а также 14 секций общежитий в 2 - 3 этажа для одновременного проживания около 1 300 человек.

ЦИФРЫ

На стройплощадке в поселении Вороновское:

- начало строительства - 13 марта;

- место - рядом с деревней Голохвастово, 32-33-й км от МКАД по Калужскому шоссе;

- расстояние от больницы до ближайших жилых домов - более 250 метров;

- около 5 тысяч строителей из 35 лучших стройкомпаний Москвы, в том числе и метростроевцы, более 1,2 тысячи единиц техники;

- корпуса соберут из бетонных блоков, модульных конструкций и многослойных сендвич-панелей;

- проложат 26 км постоянных и временных дорог, 5 км внешнего ограждения, а также порядка 70 км инженерных сетей;

- откроют водозаборную станцию, 2 водозаборных узла, газопроводы длиной более 11 км;

- воду в будущую больницу подадут из подземных ключей;

- построят автономные очистные сооружения для канализационных стоков с системами обеззараживания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/769416" frameborder="0"></iframe> Строительство новой инфекционной больницы.Михаил ФРОЛОВ

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