2020-04-03T11:49:57+03:00
Происшествия

«Бьют по голове, лупят по щекам и таскают за уши»: в Москве брат и сестра сбежали от многодетных родителей, устроивших им адский карантин

Школьники попросили отправить их в детский дом
Анастасия ВАРДАНЯН
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По словам ребят, родители били их за любую провинность. Сейчас полиция проверяет эту информацию.По словам ребят, родители били их за любую провинность. Сейчас полиция проверяет эту информацию.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Уже двое суток брат и сестра, устроившие побег от родителей, находятся в больнице. На руках, ногах и лицах школьников многочисленные синяки. 14-летний Миша* и его старшая 15-летняя сестра Маша* уверяют, это - дело рук родителей. Ребята не хотят возвращаться домой и просят отдать их в детский дом. По словам школьников, родители били их и раньше, но настоящий ад начался, когда объявили карантин и вся семья, у ребят есть еще младший восьмилетний брат, оказалась вынуждена круглосуточно быть в крохотной однокомнатной квартире.

В ночь на 2 апреля брат и сестра сбежали из квартиры в районе Черемушки к однокласснице Маши. Родители девочки накормили школьников, а когда те стали рассказывать о насилии в семье, вызвали полицию. Машу и Мишу опросили и вот, что они рассказали полиции.

- Я разбирал кровать младшему брату и положил плед на стол. Мама это увидела, спросила, почему я не сложил. Она сказала отцу дать мне подзатыльник. Папа два раза ладонями ударил меня по правой щеке. Потом я сказал маме, что у собаки закончилась каша. Она была недовольна, что я не предупредил об этом заранее и сказала, что я целую ночь буду стоять в углу и, если лягу около двери, то она меня «отпинает», - рассказал Миша.

Его сестре в тот день тоже досталось

- Я делала уроки, написала вопрос учителю и ждала ответ с заданием. Мне долго не отвечали и пока ждала, я сидела в социальной сети «ВКонтакте». Папа заметил, что я не делаю уроки, а трачу свое время в социальной сети. Я объяснила, что жду ответ от учителя. Но отец начал кричать и требовал, чтобы я дала ему прочитать всю переписку в телефоне. Папа начал бить меня по ягодицам, потом по лицу и голове, - рассказала Маша.

По словам ребят, родители били их за любую провинность. Сейчас полиция проверяет эту информацию.

- В отношении многодетных родителей ведется доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Напомним, ранее похожая история случилась в другой многодетной семье. Брат и сестра сбежали от родителей в поликлинику и тоже попросили отправить их в детский дом. Правда, позже выяснилось, что это всего лишь капризы подростков, которые были недовольны отключением в квартире интернета.

*Имена детей изменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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