2020-04-04T15:18:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве уже 9 человек, нарушивших домашний карантин, увезли в инфекционные стационары

Такая мера применяется к легким больным, которые лечатся дома, и их домочадцам
Семен ЕЛЕНИН
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В российской столице продолжают фиксировать случаи нарушения домашнего карантина. Фото: Сергей Карпухин/ТАССВ российской столице продолжают фиксировать случаи нарушения домашнего карантина. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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В российской столице продолжают фиксировать случаи нарушения домашнего карантина - у заболевших коронавирусной инфекцией в легкой форме, которые лечатся на дому.

Напомним, столичные власти ввели такую систему 23 марта, чтобы не создавать коллапс в инфекционных больницах, где врачи помогают средним и тяжелым пациентам. Люди с подтвержденной инфекцией подписывают согласие, обязуясь не покидать свои квартиры. Их фото помещается в базу видеонаблюдения и при выходе из дома система получает сигнал. Подписывая документы, пациенты извещаются, что в случае нарушения режима самоизоляции их доставят в больницу. Такой же режим распространяется и на их домочадцев: покидать жилище нельзя, в случае нарушения - переезд в стационар.

Как ранее сообщала «Комсомольская Правда», в столице сейчас на домашнем лечении находятся около 900 человек.

- Абсолютное большинство заболевших коронавирусом, которым разрешено лечиться дома, добросовестно соблюдают режим изоляции, - рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Однако, к сожалению, в Москве уже зафиксировано девять случаев нарушения карантина. Такие пациенты переведены на лечение в обсерваторы без права вернуться к домашнему режиму.

Помимо этого, нарушителям выписывается административный штраф - от 4 до 5 тысяч рублей. На этой неделе принятый Мосгордумой закон о вводе наказаний за нарушение карантина подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Пациентов, нарушивших режим самоизоляции немного, - отметила Ракова. - Я надеюсь, что такие случаи будут исключены в дальнейшем.

КСТАТИ

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Вынужденные выходные и режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса продлены в России до 30 апреля. В Москве за нарушения этого режима введены штрафы. На первый раз — 4 тысячи рублей. На второй — 5 тысяч. Покидать квартиру жители столицы могут в строго оговоренных случаях (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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