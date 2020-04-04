В Москве умерли еще два пациента, у которых подтвердился коронавирус
Вечером 4 апреля в Москве скончались еще два человека от коронавируса. Таким образом число жертв COVID-2019 в столице составило 29 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса.
— Скончавшимся от коронавируса было 58 и 70 лет. У них была подтвержден диагноз двусторонняя пневмония. Пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет, — гласит сообщение оперштаба.
За минувшие сутки в Москве инфекция подтвердилась у 434 человек. Таким образом, число заболевших превысило 3,3 тысячи горожан.
В оперативном штабе также напомнили, что в Москве действует режим полной самоизоляции. Покидать квартиры без уважительных причин запрещено. Иначе грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей.
Мэр Москвы Сергей Собянин на личном сайте рассказал, что определены ведомства, которые имеют право составлять протоколы на нарушителей.
Наряду с этим, в Москве все больше пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекает в легкой форме, выбирают домашний режим. Впрочем, не все ведут себя на карантине дисциплинированно. В итоге им принудительно госпитализируют и назначают штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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