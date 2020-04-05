В Москве волонтеры приютили на время собаку, хозяйку которой госпитализировали с коронавирусом

Об этих ребятах «Комсомольская Правда» писала несколько дней назад. В Москве появилась команда зоозащитников-волонтеров, которые готовы приютит домашних питомцев, владельцев которых увезли в больницы, а присмотреть за собаками и кошками некому. Ребята очень быстро самоорганизовались в соцсетях, составили списки добровольцев, которые готовы взять к себе на время животных и ухаживать за ними.

И вот - первый случай, когда кому-то понадобилась помочь проекта «Зоостанция».

- С нами связалась женщина, она оказалась соседкой девушки, которую экстренно увезли в больницу с подозрением на коронавирус, - рассказала «Комсомольской Правде» руководитель «Зоостанции» Екатерина Посысаева. - У девушки остался дома пес. Она только и успела позвонить соседки и попросить ее присмотреть за животным. Но соседка никогда животных не держала, ей сложно. Кто-то из знакомых рассказал женщине о нашем проекте. И она с согласия хозяйки она позвонила нам.

Забравшие Харли ребята с журналистами пока общаться не хотят.

Добровольцы, желающие помочь, нашлись почти мгновенно. Молодая семейная пара приехала за собакой в Тушино. «Клиент» - шикарный самоед по кличке Харли. Ну просто милота, а не пес! Пушистый белый бегемотик.

Екатерина объясняет, как в проекте будет устроена передержка животных, чьи хозяева оказались в больнице. (На всякий случай напомним, что по словам ученых, коронавирус домашние животные не переносят).

- За каждым добровольцем, который хочет взять к себе собаку закрепляется наш волонтер - человек с опытом работы в приютах. Волонтер присутствует в момент, когда доброволец забирает собаку забирает, а потом едет к добровольцу домой. Проверяет, что питомец будет находиться в нормальных условиях. Затем каждые пару дней созванивается с добровольцем, держит на контроле. Мы должны быть готовы к тому, что человек по какой-то причине не уживётся с собакой.

Что касается хозяйки собаки, она сейчас проходит серьезное лечение в одной из столичных больниц.

Забравшие Харли ребята с журналистами пока общаться не хотят.

Что касается хозяйки собаки, она сейчас проходит серьезное лечение в одной из столичных больниц. Как стало известно «КП», девушка находится на капельнице. Где и как она заболела, не сообщается.

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