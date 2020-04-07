2020-04-06T23:22:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 7 апреля 2020: Заболевших уже 4,4 тысячи, ДТП стало на 80% меньше, а гулявший по скверу Иисус оштрафован

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Москве на 7 апреля 2020 года
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Поделиться:
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Для начала - коротко о статистике за последний день. Плюс 591 новых заболевших коронавирусом в течение 24 часов и 4484 за все время с начала эпидемии. 260 пациентов выписаны после успешного лечения. 29 человек врачи спасти, к сожалению, не смогли - COVID-2019 дал осложнения в виде пневмонии.

Мэр Москвы Собянин открыл коронавирусный стационар Сеченовского университета на 2000 коек.

А по словам вице-мэра Анастасии Раковой, на текущий момент доля в Москве приехавших из-за границы среди общего числа заболевших коронавирусом уже довольно мала.

«Сейчас заболевание распространяется уже исключительно внутри страны, внутри города, - рассказала Ракова журналистам канала «Россия 24». - Большинство заболевших, конечно, никуда не ездили».

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отчитался, что в столице провели дезинфекцию всех дорог и подъездов жилых домов.

«Дело Иисуса с Патриарших» - первый резонансный случай, когда человек получил административное наказание за прогулку в закрытом на время режима самоизоляции сквере. Напомним, все прогулочные зоны оказались под запретом после введения очередных временных ограничений. 4 апреля 42-летний москвич Иисус Воробьев (да, имя - по паспорту, но раньше товарищ носил имя Денис) зашел с собакой на территорию сквера, миновав ограждение, а когда сотрудники полиции сделали ему замечание, начал хамить. История получила резонанс после публикации в соцсетях видео, как мужчину сажают в «автозак», а его пес остается бегать по улице бесхозным. (Спойлер: собака в итоге сама прибежала домой, к супруге задержанного). На Иисуса завели административное дело по статье «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Вчера в Пресненском суде гражданину Воробьеву выписали штраф на 1 тысячу рублей.

И еще из курьезов: в СВАО соседи вызвали полицию на дедушку, который нарушил карантин, чтобы покормить голубей.

В ГИБДД дали цифры, как изменилась дорожая ситуация во время карантина, когда большинство жителей Москвы сидит по домам. Оказывается, число машин на дорогах снизилось на 52%. Число ДТП - на 80%. Согласно картам сервиса Яндекс.Пробки в столице полный штиль: постоянные 0 баллов. Специалисты говорят, что за последнюю неделю показатель выше - целый 1 балл - фиксировали всего однажды. А так - натурально зеленая столица!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Погода в Москве на 7 апреля 2020 года: +17 и без осадков
В Подольске к открытию готовится инфекционная больница
В Москве школьница насмерть отравилась таблетками для выведения блох у животных
В интернет-магазинах Московской области запретили примерку товара
После реконструкции открылась станция Опалиха МЦД-2 «Курско-Рижский»
В Москве из-за режима самоизоляции скорректирована работа общественного транспорта
Погода в Москве на 6 апреля 2020 года: почти без осадков, температура +7
Мужчину на Патриарших задержали из-за невыполнения законных требований полиции
Собянин обязал все компании и учреждения обеспечить соцдистанцирование
Эксперт в области SMS-мониторинга рассказал о зарубежном опыте контроля режима самоизоляции
Эксперт отметил готовность столицы к запуску системы умного контроля за режимом самоизоляции
Москва технически готова ввести умный контроль режима самоизоляции
В Москве из-за коронавируса закрыли канатную дорогу до 1 мая