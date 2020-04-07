Коронавирус в Москве, последние новости на 7 апреля 2020: Заболевших уже 4,4 тысячи, ДТП стало на 80% меньше, а гулявший по скверу Иисус оштрафован

Для начала - коротко о статистике за последний день. Плюс 591 новых заболевших коронавирусом в течение 24 часов и 4484 за все время с начала эпидемии. 260 пациентов выписаны после успешного лечения. 29 человек врачи спасти, к сожалению, не смогли - COVID-2019 дал осложнения в виде пневмонии.

Мэр Москвы Собянин открыл коронавирусный стационар Сеченовского университета на 2000 коек.

А по словам вице-мэра Анастасии Раковой, на текущий момент доля в Москве приехавших из-за границы среди общего числа заболевших коронавирусом уже довольно мала.

«Сейчас заболевание распространяется уже исключительно внутри страны, внутри города, - рассказала Ракова журналистам канала «Россия 24». - Большинство заболевших, конечно, никуда не ездили».

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отчитался, что в столице провели дезинфекцию всех дорог и подъездов жилых домов.

«Дело Иисуса с Патриарших» - первый резонансный случай, когда человек получил административное наказание за прогулку в закрытом на время режима самоизоляции сквере. Напомним, все прогулочные зоны оказались под запретом после введения очередных временных ограничений. 4 апреля 42-летний москвич Иисус Воробьев (да, имя - по паспорту, но раньше товарищ носил имя Денис) зашел с собакой на территорию сквера, миновав ограждение, а когда сотрудники полиции сделали ему замечание, начал хамить. История получила резонанс после публикации в соцсетях видео, как мужчину сажают в «автозак», а его пес остается бегать по улице бесхозным. (Спойлер: собака в итоге сама прибежала домой, к супруге задержанного). На Иисуса завели административное дело по статье «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Вчера в Пресненском суде гражданину Воробьеву выписали штраф на 1 тысячу рублей.

И еще из курьезов: в СВАО соседи вызвали полицию на дедушку, который нарушил карантин, чтобы покормить голубей.

В ГИБДД дали цифры, как изменилась дорожая ситуация во время карантина, когда большинство жителей Москвы сидит по домам. Оказывается, число машин на дорогах снизилось на 52%. Число ДТП - на 80%. Согласно картам сервиса Яндекс.Пробки в столице полный штиль: постоянные 0 баллов. Специалисты говорят, что за последнюю неделю показатель выше - целый 1 балл - фиксировали всего однажды. А так - натурально зеленая столица!