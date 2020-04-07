Строительство больницы в Москве для больных коронавирусом: Газовики готовятся к подаче тепла в здание

В Новой Москве продолжается строительство инфекционной больницы. Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции в мире по указу мэра Сергея Собянина около поселения Вороновское планируют открыть новый медицинский центр. В нем смогут лечиться те, кто заразится опасной болезнью.

По данным оперативного штаба, сегодня в Москве диагноз коронавирус официально подтвержден у 4484 человек, из них 206 пациентов выздоровели. От COVID-2019 в столице скончались 29 человек. Это в основном пожилые люди в возрасте от 61 до 90 лет, многие из них с хроническими болезнями. Среди умерших есть и пациенты в возрасте 34 и 39 лет.

Инфекционный центр в Новой Москве начнёт приём и лечение больных коронавирусом уже в апреле.

"Мы приступили к отделке больничных палат и завозу оборудования, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра будущей больницы в минувшие выходные. - Круглосуточно на стройплощадке работают порядка 11 тысяч человек, используется более 900 единиц техники. Параллельно мы начали набор медицинского персонала".

Для медкомплекса практически построили котельную, в которой уже началась пусконаладка необходимой техники.

- Более 100 человек круглосуточно работали на этой стройплощадке, - сообщил генеральный директор "Мосгаза" Гасан Гасангаджиев. - Мы запустили котлы и насосы. Сейчас готовимся к подаче тепла для строящегося инфекционного центра. Обычно строительство такого энергетического сооружения "под ключ" занимает почти год. Для ускорения работ мы собрали на площадке максимальное количество специалистов и параллельно проводили различные виды работ.

Котельная обеспечит медицинский комплекс не только всем необходимым, но ещё и резервными запасами газа на случай аварии.

"Максимальная тепловая нагрузка, которую будет принимать больница, составляет около 12 Гкал, - уточнили в "Мосгазе". - Дополнительно котел на 4,5 Гкал будет находиться в резерве".

В котельной поставили современные энергоэффективные котлы российского производства с низким расходом газа и хорошей теплоотдачей.

"Мы используем насосное оборудование с частотно регулируемыми приводами, которое позволяет экономить энергоресурсы, обеспечивая при этом максимальную отдачу по циркуляции теплоносителя и горячей воды, - добавил Гасан Гасангаджиев. - После завершения работ котельная будет полностью автоматизирована. Управление, переключение и контроль всех параметров будут проводиться дистанционно".

ТТХ медцентра

Площадь участка - 43 гектара.

Площадь здания - около 81,3 тысячи квадратных метров.

Количество мест для пациентов - 500, в том числе 223 койки реанимации. При необходимости - расширение до 656 коек и трансформация каждой койки под реанимационную в течении 24 часов.

Внутри - приемное отделение, лечебный блок, реанимация, лаборатория, диагностический блок, детское, операционное, а также на случай необходимости родильное отделения. Около здания - вертолетная площадка.

В лаборатории смогут проводить более 10 тысяч тестов в сутки (4 млн. тестов в год), включая ПЦР-исследования и др.

В отделениях - порядка 100 тыс. единиц оборудования, в т. ч. 25 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели.

В клинике будут работать порядка 1 000 специалистов, в т. ч. 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и прочих специалистов.

Всего в комплексе - 50 одноэтажных лечебных и диагностических корпусов, а также 14 секций общежитий в 2 - 3 этажа для одновременного проживания около 1 300 человек.

ЦИФРЫ

На стройплощадке в поселении Вороновское:

- начало строительства - 13 марта;

- место - рядом с деревней Голохвастово, 32-33-й км от МКАД по Калужскому шоссе;

- расстояние от больницы до ближайших жилых домов - более 250 метров;

- около 11 тысяч строителей из 35 лучших стройкомпаний Москвы, в том числе и метростроевцы, более 900 единиц техники;

- корпуса соберут из бетонных блоков, модульных конструкций и многослойных сендвич-панелей;

- проложат 26 км постоянных и временных дорог, 5 км внешнего ограждения, а также порядка 70 км инженерных сетей;

- откроют водозаборную станцию, 2 водозаборных узла, газопроводы длиной 15 км;

- воду в будущую больницу подадут из подземных ключей;

- построят автономные очистные сооружения для канализационных стоков с системами обеззараживания