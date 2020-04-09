В Москве задержали больного коронавирусом, который 2 месяца был в федеральном розыске

Подозрительного мужчину, который прятал лицо под капюшоном и кашлял на всю улицу, в районе Вешняки заметил наряд полиции. У прохожего проверили документы и оказалось, что он с января в федеральном розыске. Вот только в отделение полиции его не повезли.

- У него были признаки простуды и по новым инструкциям, связанным с эпидемией коронавируса, было принято решение вызвать скорую помощь, - сообщили kp.ru собственные источники в правоохранительных органах.

Бригада медиков в специальных защитных костюмах первым делом померила ему температуру. Градусник показал 39,5. С подозрением на коронавирус мужчину госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Филатова.

30-летний Игорь Белобородов уже сдал два теста на COVID-19. Один из них дал положительный результат. Предварительно установлено, что коронавирус мужчина подцепил в Москве. В столице Игорь жил с января этого года. Нигде не работал, ночевал в хостелах и прятался от полиции.

В розыск его объявила полиция Воронежа. Еще в декабре 2019 против Игоря возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти". История банальная. Наш "герой" пил на улице пиво, а когда приехал наряд ППС начал материться и угрожать. Первое время Белобородов исправно ходил на допросы, а когда начался суд, сбежал.

Воронеж, кстати, тоже не его родной город. В столицу Черноземья он приехал из Архангельска. В родном городе у него есть брат и родители. Все это время о приключениях Игоря они ничего не знали.

- Он простой работяга всегда вкалывал на стройках. Работал вахтами в разных регионах. Раньше маме деньги отправлял, а потом пропал, - рассказала "КП" землячка Игоря, Оксана Суслова.

Домой Игорь теперь точно вернётся не скоро. За то, что скрылся от следствия, ему светит до трёх лет лишения свободы, еще год грозит за оскорбление полицейского. Но все это только после выписки из больницы.

Московским полицейским, которые задержали беглеца, тоже придётся пройти тесты на коронавирус.

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