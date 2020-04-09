А что с бездомными котиками: кто их подкармливает в Москве, если бабушки ушли на самоизоляцию

Общественность, как обычно, сделала из мухи слона, расписав в соцсетях ситуацию примерно так. В связи с коронавирусом пожилым людям запретили выходить на улицу. И те, честно выполняя инструкцию, сидят дома, смотрят «Жить здорово», «Давай поженимся» и «Пусть говорят». А кошки и собачки, живущие во дворе, остались никому не нужные. И с голодухи начали сбиваться в стаи. Бешеные псы, как в компьютерной игре «Сталкер», носятся по безлюдной территории и, зловеще подвывая, ищут добычу. Да и котяры тоже не отстают. Они, озверев, забираются на деревья и сигают в открытые окна, чтобы пожрать. Многие из не допрыгивают и камнем падают на землю…

Хочется сразу всех успокоить. Ничего похожего в столичных дворах нет. И, надеюсь, никогда не будет. Ничейные собаки отсутствуют в принципе. Их можно встретить разве что на каких-нибудь промзонах, куда обычным прохожим ходу нет. Все остальные давно отловлены и сидят в муниципальных приютах, коих в Москве тринадцать. А кошки продолжают сибаритствовать и заниматься продолжением рода.

КТО СКАЗАЛ МЯУ

Никогда бы не подумал, что доживу до такого. Московские дворы настолько пустые, что даже появление сутулого дворника кажется целым событием. Он плелся по Литовскому бульвару и катил за собой тачку с лопатами. Медицинская маска, которую выдали в «Жилищнике», спущена на подбородок.

- Все котяры, - говорит, - как были, так и остались. Видел недавно, как одна старушка с первого этажа бросала им рыбные шкурки прямо из окна.

А что, тоже вариант. Соседний двор по той же улице. Дом номер 13/12. Возле одного из подъездов миска с водой. Явно для кисок. Местная жительница Светлана сообщила мне с балкона, что подкармливают их не только пенсионерки. Но и молодежь. То, что пишут в интернете, глупости, как всегда. Жизнь продолжается, несмотря ни на что.

- Да и если честно, бабушки все равно выходят во двор, - призналась женщина. - Воздухом подышать. На солнышке погреться. И, конечно, посплетничать.

- Мяу... - услышал я где-то за спиной.

Смотрю, а там кошак. Здоровенный как Бегемот. Лохматый. И рыжий.

- Это домашний кот, - добавила Светлана, закрывая окно. - Он, как видите, вполне себе упитан.

В целом, дворы, как я уже сказал, совершенно пустые. В них не то что собак и кошек не найти, но и людей почти не встретишь.

ВОЛОНТЕРЫ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

Оказывается, как только бабушек и дедушек отправили на самоизоляцию, в столице заработал проект «Накорми», в рамках которого активисты вызвались подкармливать бездомных кошечек. И их сейчас уже 699 (активистов).

- Корм нам любезно выделяет фонд «Дарящие надежду», за что мы ему очень благодарны, - сообщила «КП» руководитель фонда «Защита городских животных» Екатерина Дмитриева (именно этот фонд и организовал проект «Накорми»). - У нас в каждом округе есть старший, который координирует работу остальных волонтеров. Всем выдан документ, позволяющий свободно перемещаться по городу.

Все подробности можно узнать на сайте проекта zoovolonter.info. Или по телефону: +7 (499) 112-07-49.

БЕЗДОМНЫЕ КОШКИ НУЖНЫ, ИНАЧЕ РАСПЛОДЯТСЯ КРЫСЫ

- Никакого ажиотажа в связи с вирусом лично мы не почувствовали, - сообщила «КП» руководитель приюта для бездомных животных «Альма» Людмила Бычкова. - Работаем в прежнем режиме, закрыться никак не получится. Животных надо кормить, лечить, ухаживать за ними. В доме, в котором я живу, тоже есть бездомные кошки. И их раньше кормили старушки. А теперь молодая женщина, дочка одной из них. Проблема явно выдуманная, поверьте. Еще иногда пишут, что от бездомных животных нужно избавляться. Если убрать всех кошек, расплодятся крысы. И будут бегать по дворам.

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