Московские парки закрыты на карантин, но жители продолжают в них гулять

От этой самоизоляции можно сойти с ума. Ну все уже дома переделано. Убрано. Отремонтировано. Вымыто. Связано. Прочитано. Посмотрено. Выпито. А карантин и не думает кончаться. Хочется сесть уже на велосипед. Покататься на роликах. Пройтись под липами. А сделать это практически негде. Парки закрыты до 1 мая. Чтобы народ не расслаблялся. Однако красно-белые ленточки, которыми перекрывают вход на природные территории, как ни странно, народ не сдерживают.

А НАМ ГУЛЯТЬ ОХОТА

Как это все-таки по-русски, по-нашему. Стою возле главного входа в Битцевский парк. И читаю табличку. «В соответствии с указом мэра Москвы, посещение парка временно приостановлено. Просим вас отнестись с пониманием и соблюдать установленные ограничения. Берегите себя и своих близких». В конце для убедительности три восклицательных знака. И сетевой хештег #сидидома. Я и еще какой-то мужик внимательно изучили объявление и, понимающе кивнув, переступили через ленту. Мол, правильно власть все делает. Но мы того-с... Все равно пройдемся немного, пока никто не видит.

Красно-белые ленточки, которыми перекрывают вход на природные территории, как ни странно, народ не сдерживаютФото: Павел КЛОКОВ

Каково же было мое удивление, когда мне навстречу сначала выехал велосипедист. Затем девчонка на сигвее. Потом вышел папа с дочкой. За ними две пенсионерки с палками для скандинавской ходьбы. О запрете как будто никто и не слышал. Тут же рядышком три азиата лопаты мучают на клумбе. Еще дальше машинка стоит с маркировкой «дорожная служба». Жизнь кипит. Назло вирусам. Хорошо это или плохо, большой вопрос.

Скажем, военный пенсионер Егор М. (фамилию не хочет указывать) убежден, что такие крупные парки должны быть открыты. Потому что в них много пространства. И излишней скученности (как на рынке, например) не возникнет.

Столичные парки закрыты на карантин, но жители Москвы продолжают в них гулятьФото: Иван МАКЕЕВ

- Можно по громкой связи напоминать о соблюдении дистанции, - рассуждает пенсионер. - Измерять температуру на входе. Выдавать маски и перчатки. Установить стенды с антисептиком. Никаких кафешек и сосисочных не нужно. Лишь бы было просто где пройтись. Сейчас в парке особенно хорошо. Особенно в Битцевском. Здесь одних только птиц больше ста видов.

Я подхожу непосредственно к лесу. На входе еще одна табличка: «В Москве появились клещи! Они являются переносчиками опасных заболеваний». И дальше столбиком - меры предосторожности.

Народ устал сидеть в четырех стенахФото: Павел КЛОКОВ

Не успел дочитать, смотрю, бегун несется. В шапочке, в защитной маске, в перчатках, но при этом в шортах. Надеюсь, клещи за ним не поспевают…

Кстати, есть и те, кто против открытия парков. В соцсетях масса комментариев об этом. Мол, нашим людям только дай волю, и они опять побегут шашлык жарить и отмечать длинные выходные.

Жизнь кипит. Назло вирусам. Хорошо это или плохо, большой вопросФото: Павел КЛОКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

«...Введенные сегодня ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека. Но - поверьте - они абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших» - Сергей Собянин в своем блоге (sobyanin.ru) 26 марта 2020 года.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

В парк я вырвусь, встречу вирус!

Сергей ПОНОМАРЕВ

Тут некоторые социальные оптимисты предлагают открыть в Москве зачиненные на амбарный замок парки и прочие места отдыха на природе. Дескать, в самоизоляции народ с ума сходит. Все равно люди находят всевозможные лазейки, чтобы погулять на улице. Мусор выносят по полтора часа вместе с детьми на руках. Собак выводят по сорок раз на дню. Типо в магазин и аптеку постоянно шастают. То есть отклоняются от предписанных властями ста метров от дома цинично и неоднократно. А, стало быть, во дворах и на улицах увеличивается опасная скученность. А ведь там - коклю..., извините, коронавирус. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты составили карту самых благоприятных районов Москвы, чтобы переждать карантин

Специалисты учитывали плотность населения, количество магазинов, близость продуктовых и аптек (подробности)

ПО ТЕМЕ

Кому можно работать в нерабочую неделю и нужно ли всем остальным сидеть по домам

Отвечаем на главные вопросы в связи с внеплановыми выходными днями (подробности)