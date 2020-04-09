Как получить пособие по безработице в Москве в 2020 году: пошаговая инструкция для жителей
В Москве начали выплату повышенного федерального пособия по безработице с региональной компенсационной доплатой. Максимальный размер выплаты составляет 19 500 рублей, получить ее будет максимально просто.
Кто может получить?
Право на выплату пособия по безработице с региональной компенсационной доплатой в максимальном размере имеют москвичи, трудившиеся в первые месяцы 2020 года и недавно потерявшие работу.
Какой размер пособия?
19 500 рублей в месяц (размер федерального пособия составляет 12 130 рублей в месяц + московская доплата в размере 7370 рублей).
Как оформить пособие?
- в электронном виде через сайт центра занятости czn.mos.ru . В ближайшие дни услуга будет доступна и через сайт mos.ru;
- нужно создать свой личный кабинет (логин, пароль) или войти «через сайт Госуслуги»;
- заполнить электронную форму «Содействие в поиске подходящей работы»;
- прикрепить сканы паспорта и трудовой книжки с записью об увольнении;
- указать о наличии несовершеннолетних детей;
- следить за статусом заявки на вкладке «Обращение».
Важно
- К нам на сайт в течение последних дней зашло около полумиллиона человек. Сайт, к сожалению, не был рассчитан на такой огромный трафик. Но мы понимаем, как для вас сейчас важно узнать всю информацию о выплатах пособий или подать заявку на признание в качестве безработного. Мы делаем все возможное, чтобы сайт Центра занятости населения работал бесперебойно, для этого вся наша команда работает в круглосуточном режиме, - сказали в Центре занятости Москвы.
В чем заключается упрощенная процедура?
- не нужно личные приходить в службу занятости – заявки принимают через электронный портал;
- не нужно предоставлять справки о среднем заработке за 3 месяца с места последней работы;
- не нужно проходить не менее двух безуспешных собеседований с потенциальными работодателями;
- срок признания безработным и начала выплаты пособия сокращен до 2-4 дней, раньше нужно было ждать 10 дней.
Сказано
- Программа рассчитана до 30 сентября 2020 года. Но мы надеемся, что так долго – целых полгода – эта помощь не потребуется. Знания, опыт и желание трудиться большинства москвичей, попавших сегодня в трудную ситуацию, будут вновь востребованы гораздо быстрее, – сказал Сергей Собянин во время посещения флагманского центра "Моя работа" на улице Щепкина.
Кстати
Уже более 1 200 москвичей (по данным на 9 апреля 2020 года) получили право на выплату пособия по безработице с городской доплатой в максимальном размере.
Кого ищут работодатели?
По данным центров занятости Москвы, сейчас востребованы следующие сотрудники:
- курьеры,
- сотрудники колл-центров,
- логисты по доставке,
- грузчики,
- водители грузовиков,
- продавцы онлайн-товаров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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