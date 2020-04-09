Как получить пособие по безработице в Москве в 2020 году: пошаговая инструкция для жителей

В Москве начали выплату повышенного федерального пособия по безработице с региональной компенсационной доплатой. Максимальный размер выплаты составляет 19 500 рублей, получить ее будет максимально просто.

Кто может получить?

Право на выплату пособия по безработице с региональной компенсационной доплатой в максимальном размере имеют москвичи, трудившиеся в первые месяцы 2020 года и недавно потерявшие работу.

Какой размер пособия?

19 500 рублей в месяц (размер федерального пособия составляет 12 130 рублей в месяц + московская доплата в размере 7370 рублей).

Как оформить пособие?

- в электронном виде через сайт центра занятости czn.mos.ru . В ближайшие дни услуга будет доступна и через сайт mos.ru;

- нужно создать свой личный кабинет (логин, пароль) или войти «через сайт Госуслуги»;

- заполнить электронную форму «Содействие в поиске подходящей работы»;

- прикрепить сканы паспорта и трудовой книжки с записью об увольнении;

- указать о наличии несовершеннолетних детей;

- следить за статусом заявки на вкладке «Обращение».

Важно

- К нам на сайт в течение последних дней зашло около полумиллиона человек. Сайт, к сожалению, не был рассчитан на такой огромный трафик. Но мы понимаем, как для вас сейчас важно узнать всю информацию о выплатах пособий или подать заявку на признание в качестве безработного. Мы делаем все возможное, чтобы сайт Центра занятости населения работал бесперебойно, для этого вся наша команда работает в круглосуточном режиме, - сказали в Центре занятости Москвы.

В чем заключается упрощенная процедура?

- не нужно личные приходить в службу занятости – заявки принимают через электронный портал;

- не нужно предоставлять справки о среднем заработке за 3 месяца с места последней работы;

- не нужно проходить не менее двух безуспешных собеседований с потенциальными работодателями;

- срок признания безработным и начала выплаты пособия сокращен до 2-4 дней, раньше нужно было ждать 10 дней.

Сказано

- Программа рассчитана до 30 сентября 2020 года. Но мы надеемся, что так долго – целых полгода – эта помощь не потребуется. Знания, опыт и желание трудиться большинства москвичей, попавших сегодня в трудную ситуацию, будут вновь востребованы гораздо быстрее, – сказал Сергей Собянин во время посещения флагманского центра "Моя работа" на улице Щепкина.

Кстати

Уже более 1 200 москвичей (по данным на 9 апреля 2020 года) получили право на выплату пособия по безработице с городской доплатой в максимальном размере.

Кого ищут работодатели?

По данным центров занятости Москвы, сейчас востребованы следующие сотрудники:

- курьеры,

- сотрудники колл-центров,

- логисты по доставке,

- грузчики,

- водители грузовиков,

- продавцы онлайн-товаров.