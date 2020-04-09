Москвичи нарушают самоизоляцию: женщина сорвала красную ленту со спортплощадки и получила штраф 15 тысяч рублей

Столичные полицейские выписали более 400 протоколов за нарушение режима самоизоляции, а в московских судах уже вынесли решения по девяти конкретным случаям.- Во всех случаях лицам, привлеченным к ответственности, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Мосгорсуда.

Нет терпения - нарушают

В столице продолжает действовать режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Цифры заболевших с каждым днем растут – к настоящему моменту в столице зафиксировано 6698 человек с COVID-2019. Закрыты парки, развлекательные центры, выходить на улицу можно только за продуктами, лекарствами, на работу, в больницу, вынести мусор или погулять с собакой. Однако у кого-то не хватает выдержки и дисциплины, чтобы переждать сложный эпидемиологический период в городе. Такие идут и грубо нарушают часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ (смотрите ниже в «Конкретно» санкции этой статьи).

- Женщина пришла на спортивную площадку, сорвала оградительную ленту. В соответствии с указом мэра Москвы, она еще и нарушила дистанцию в 100 метров от места фактического проживания. Пребраженский районный суд Москвы признал ее виновной, выписали штраф 15 000 рублей, - рассказали в Мосгорсуде.

Житель Подмосковья приехал в гости к знакомым в Москву. По пути к нужному дому к нему подошли сотрудники полиции, проверили паспорт. Спросили основания пребывания в столице – не было. Коптевский районный суд Москвы признал мужчину виновным – назначили штраф 15 000 рублей.

Еще семь аналогичных дел рассмотрел Щербинский районный суд. Все граждане находились на дистанции более 100 метров от адреса фактического проживания. Ни у кого не было оснований, почему они оказались от дома так далеко. Всем выписали штрафы 15 000 рублей.

500 метров от дома - штраф

Москвич вышел погулять 4 апреля до ближайшего сквера, а это на расстоянии более 500 метров от места фактического проживания. Сотрудники полиции составили протокол. В суд гражданин не явился и попросил рассмотреть дело в его отсутствие. Из полиции были предоставлены фототаблица, план схема, письменной объяснение самого нарушителя. Штраф ему выписали минимальный – 15 000 рублей.

Нарушителей режима самоизоляции могут ждать серьезные денежные штрафы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным из суда видно, что нарушители в 80% мужчины. Они все удалялись от дома на 400-1000 метров. В суде не делают скидки на расстояние - москвич, который ушел от подъезда многоэтажки на 400 метров и в суде признал свою вину, но все равно получил штраф 15 000 рублей.

Возникает вопрос: почему москвичей оштрафовали не на 4000 рублей, согласно тому соглашению, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин?

Как объяснили в Мосгорсуде, составленные протоколы были переданы для вынесения решения до 9 апреля, а также нарушители игнорировали требования Предписание главного государственного санитарного врача г. Москвы от 29 марта 2020 года № 1П и требование Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения». Каждое дело, которое еще не было рассмотрено в суде, будут учитываться и новые постановления, и существующие федеральные статьи.

- У правительства есть стратегическая задача, которая обусловлена сдерживанием распространения вируса. Исходя из этого, правительство в качестве инструмента ищет санкции, которыми можно было бы «оставить людей дома» (по фактическому месту пребывания). Однако, если изучить те протоколы, которые были составлены, то понятно, что единой формулировки, что именно нарушают граждане, пока нет. Вероятно, после подписания соглашения МВД и правительства Москвы, дела будут рассматривать по-новому, - прокомментировал «Комсомольской правде» адвокат Александр Карабанов.

Как известно, в данном соглашении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, указано о передаче Министерству внутренних дел РФ части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» (смотрите ниже в «Конкретно» санкции этой статьи).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

Конкретно

Статьи за нарушение режима самоизоляции

Санкция части 2 ст. 6.3 КоАП РФ предусматривает административное наказание для граждан в виде административного штрафа в размере от 15 000 до 40 000 рублей. Для должностных лиц - от 50 000 до 150 000 рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 000 до 150 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц - от 200 000 до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

По закону города Москвы № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» (от 21 ноября 2007 года) могут применяться следующие административные наказания: предупреждение и административный штраф. На что нужно ссылаться? Статья 3.18.1 «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы»:

- за невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, в том числе необеспечение режима самоизоляции, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности - штрафа в размере 4000 рублей;

- за повторное совершение - штрафа в размере 5000 рублей, на должностных лиц - от 40 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей;

- за совершение административного правонарушения с использованием транспортного средства – штраф в размере 5000 рублей.