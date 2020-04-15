«Таксист проверил пропуск, а домой пошла пешком»: беременная москвичка о поездке в больницу

Москвичка Наталья Смирнова находится на 21 неделе беременности, в понедельник ей позвонила врач из женской консультации и попросила подойти в больницу 15 апреля - как раз в день, когда заработает пропускная система. Врач сразу предупредила, чтобы Наталья оформила пропуск, иначе ее оштрафуют на 4000 рублей. И даже не посмотрят, что она в интересном положении.

- Я настроилась на длительные страдания, потому что читала у многих знакомых в соцсетях, что есть проблемы с оформлением. Не знаю, может мне повезло, но у меня получилось все очень быстро. Буквально за пять минут оформила пропуск, - рассказывает Наталья Смирнова.

Женщине потребовался пропуск из второй категории — для поездок в медицинские учреждения. Такие пропуска можно использовать исключительно для поездки в конкретную больницу. Кстати, количество выдаваемых в течение недели таких пропусков не ограниченно.

Перед выходом из дома женщина включила на десять минут телевизор и испугалась, увидев очереди на входе в метро, пробки на МКАДе. Ехать в больницу она все равно планировала на такси, но стала переживать, что могут возникнуть проблемы с пропуском.

- Я села в машину, водитель попросил показать пропуск. Как я поняла, он считал QR-код. Ничего не сказал, и мы поехали. Я сама уточнила: «Все хорошо?» Сказал, что да, - рассказывает Наталья Смирнова.

Женщина подъехала к женской консультации в Измайлово. Надела маску. На входе ее попросила воспользоваться санитайзером и предложили бахилы.

- Заглянула в кабинет к врачу. Никого не было. Я вышла. Села на кресло в коридоре. А в коридоре прямо никого. Я уже подумала, что может перепутала время или санитарный день. Где люди? Вдруг слышу, что кто-то идет. Врач была в шапочке, маске, перчатках и бахилах. И спрашивает у меня: «Вы меня ждете?». Я еще посмотрела по сторонам. Говорю: «Вы мне? Может и вас. Мне не видно вашего лица», - рассказывает Наталья Смирнова.

Врач и сама рассмеялась, сказала, что не только посетители их не узнают, но и коллеги. После осмотра Наталье сказали, что на пятницу или субботу ей нужно запланировать очередной визит в больницу.

- А значит мне нужен новый пропуск. Этот же действует всего сутки. Буду надеяться, что второй пропуск оформлю так же легко, как и первый. Вышла из больницы, сняла бахилы и маски. А было такое солнце, что даже не захотелось вызывать такси. И я решила пройти пешком домой. Больница от моего дома очень близко. Я могла и вперед пойти пешком, но боялась опоздать на прием. По пути к дому не встретился ни один сотрудник полиции, поэтому моя прогулка была спокойной и приятной, - говорит Наталья Смирнова.

Кстати

Как проверяют пропуска в такси

В Департаменте транспорта рассказали, что раздали таксопаркам и агрегаторам 140 тысяч аккаунтов в приложении «Помощник Москвы».

- При заказе такси код цифрового пропуска вводить не нужно. Пропуск проверяют в автомобиле с помощью приложения, которое установлено на смартфоне водителя, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Если пропуск действительный, то приложение даст «зеленый свет» и можно ехать к месту назначения. По пути машину могут остановить. У пассажиров попросят пропуска и паспорта. Если данные не совпадут, то выпишут штрафы.

- На данный момент сбоев в приложении нет, все работает. Мы находимся в постоянном диалоге со всеми таксопарками и агрегаторами, разъясняем, как проверять коды, - сказали в Департаменте транспорта Москвы.

Важно

Если возникают вопросы по поездкам на такси, необходимо обратиться по номеру 3210.

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