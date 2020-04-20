Нельзя пожертвовать плазму с антителами к коронавирусу больному родственнику, кому ее перелить, решает врач

Переливание донорской плазмы от пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, в качестве метода лечения COVID-19 используют во всем мире. Россия не исключение. С 1 апреля плазмаферез стали активно применять в большинстве инфекционных больниц страны. Секрет метода в антителах, которые после выздоровления появляются в крови пациентов. Они помогают выздороветь людям, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. У большинства положительный эффект заметен уже после первой процедуры.

Вместе с Тиграном Мурадяном, руководителем общественного движения «Почетный донор России», мы ответили на пять простых вопросов о донорстве плазмы с антителами к COVID-19.

- Если я переболела коронавирусом, могу ли отдать свою плазму с антителами своей маме, которая сейчас лечится от COVID-19?

- Кому отдать плазму, решает не донор, а врач. Нельзя отдать плазму маме или лучшей подружке. Для этой процедуры необходимо назначение лечащего врача. Переливание плазмы – это не панацея, оно подходит далеко не всем. Ваша плазма попадет в банк крови и как ее использовать, решат медики. Никакой адресности в этой процедуре нет.

- Могут ли стать донорами плазмы дети?

- Нет, конечно, не могут. Донорами плазмы с антителами к COVID-19 могут стать только люди старше 18 лет. Обычно для донорства нет верхнего возрастного порога. Но в случае с коронавирусом, он установлен – это 55 лет. При этом у доноров не должно быть хронических заболеваний.

- Сколько берут крови и как часто можно сдавать?

- Если мы говорим про сдачу цельной крови, то это 450 миллилитров. Женщины могут сдавать кровь 4 раза в год, мужчины 5 раз в год. Процедура забора плазмы имеет другие регламенты. При сдаче плазмы кровь после отделения от нее части плазмы тут же возвращается обратно. Плазму можно сдавать каждые две недели. Выздоровевших от коронавируса пациентов, приглашают на сдачу плазмы не один раз, а с интервалами в 14 дней.

С 1 апреля плазмаферез стали активно применять в большинстве инфекционных больниц страны. Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

- При переливании плазмы группа крови не имеет значения?

- Группа крови важна. Сейчас переливается только одногруппная кровь и ее компоненты. На плазму это правило тоже распространяется. В ней содержатся агглютинины, это антитела, которые имеют особенности в зависимости от группы крови. Именно поэтому плазму человека, к примеру, со второй группой крови, можно переливать пациенту только с такой же группой крови. Совпадать должен и резус-фактор.

- Как в Москве стать донором плазмы, тем кто переболел коронавирусной инфекцией?

- Сдать плазму крови с антителами к COVID-19 можно в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Звоните по телефонам: +7 (495) 622-81-60, +7 985 099 9255 или пишите на электронную почту LadyginaEA@sklif.mos.ru.

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