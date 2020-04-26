Диджей из Подмосковья, который устроил дискотеку в Бутово: «Я звал их выйти на балконы, а они выперлись на улицу»
Видео дискотеки под окнами многоэтажки в микрорайоне «Бутово парк-2», что в Ленинском городском округе Подмосковья, всполошили соцсети. На кадрах веселье в разгар пандемии. Десятки жителей пляшут под музыку, которая доносится с одного из балконов. А в разгар гулянки во двор приезжает полиция. Но местных не остановить.
- Только цветомузыки нам и не хватало, - шутили жители Подмосковья над мигалкой на полицейском авто.
СМИ поспешили обвинить в нарушении самоизоляции владельца аппаратуры, диджея Олега Гавриленко. Это он крутил модные треки на своем балконе. Мы нашли музыканта и вот что он рассказал.
- У меня цель была совсем другой: чтобы люди развеялись, сидя месяц дома. Я призывал людей выйти на балконы, потушить свет в квартирах, взять фонари и подпевать. Но они вместо этого всей толпой выперлись во двор, - рассказал «КП» Олег Гавриленко. - Я против такого поведения и никого не просил нарушать режим самоизоляции.
Олег, по словам соседей, действительно хотел устроить балконный флешмоб.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Олег, по словам соседей, действительно хотел устроить балконный флешмоб. Накануне вечеринки в групповом чате дома было опубликовано сообщение с призывом выйти на балконы. Но когда все пошло не по плану, и народ вышел на улицу, диджей не выключил музыку.
- Он все отлично видел и мог в любой момент остановить эту гулянку. Но, видимо, не захотел, — рассказал «КП» местный житель Роман Лыков.
Сейчас в этой истории разбирается Подмосковная полиция.
Жители нового микрорайона «Бутово парк-2» каждый вечер выходят на дискотеку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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