2020-04-26T15:59:39+03:00
Общество

Диджей из Подмосковья, который устроил дискотеку в Бутово: «Я звал их выйти на балконы, а они выперлись на улицу»

Олег Гавриленко уверяет, что не просил соседей нарушать режим самоизоляции [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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СМИ поспешили обвинить в нарушении самоизоляции владельца аппаратуры, диджея Олега Гавриленко.СМИ поспешили обвинить в нарушении самоизоляции владельца аппаратуры, диджея Олега Гавриленко.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Видео дискотеки под окнами многоэтажки в микрорайоне «Бутово парк-2», что в Ленинском городском округе Подмосковья, всполошили соцсети. На кадрах веселье в разгар пандемии. Десятки жителей пляшут под музыку, которая доносится с одного из балконов. А в разгар гулянки во двор приезжает полиция. Но местных не остановить.

- Только цветомузыки нам и не хватало, - шутили жители Подмосковья над мигалкой на полицейском авто.

СМИ поспешили обвинить в нарушении самоизоляции владельца аппаратуры, диджея Олега Гавриленко. Это он крутил модные треки на своем балконе. Мы нашли музыканта и вот что он рассказал.

- У меня цель была совсем другой: чтобы люди развеялись, сидя месяц дома. Я призывал людей выйти на балконы, потушить свет в квартирах, взять фонари и подпевать. Но они вместо этого всей толпой выперлись во двор, - рассказал «КП» Олег Гавриленко. - Я против такого поведения и никого не просил нарушать режим самоизоляции.

Олег, по словам соседей, действительно хотел устроить балконный флешмоб. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Олег, по словам соседей, действительно хотел устроить балконный флешмоб.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Олег, по словам соседей, действительно хотел устроить балконный флешмоб. Накануне вечеринки в групповом чате дома было опубликовано сообщение с призывом выйти на балконы. Но когда все пошло не по плану, и народ вышел на улицу, диджей не выключил музыку.

- Он все отлично видел и мог в любой момент остановить эту гулянку. Но, видимо, не захотел, — рассказал «КП» местный житель Роман Лыков.

Сейчас в этой истории разбирается Подмосковная полиция.

Жители нового микрорайона «Бутово парк-2» каждый вечер выходят на дискотеку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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