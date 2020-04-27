Бесплатные маски и полки добра: в разгар пандемии москвичи готовы помогать друг другу во всем

«Полки добра»

Акцию запустили магазинчики у дома в районах Сокол, Ховрино, Строгино, Нагатино. Выкладывают продукты и клеят объявление: «Нуждаешься — возьми/Можешь положить — положи». Продавец точки на Левитана Ирина рассказала «КП», что за две недели работы наплыва нуждающихся у них не было:

— Есть пару человек, которые брали крупу, чай, консервы. Шоколад стесняются брать, но мы даем! С чем же чай пить? Приходят под самый вечер, когда покупателей нет. Думаю, стесняются. Много никто не берет. Да и таких наглых, чтобы пришли и все сгребли, дескать, мне положено, тоже не было. Зато всем покупателям эта полка настроение поднимает. Многие прямо у нас покупают что-то и кладут. Скажем так, пока предложение превышает спрос.

Кстати, комментаторы в соцсетях принялись журить сетевые магазины, дескать они бы на такое не пошли. Для всех скептиков рассказываем, что два гипермаркета в Котельниках тоже в теме.

Полки добра в магазине. Фото: Олеся Брагута

Коробки с масками

Настоящий детектив несколько дней разгадывали жители района Люблино. В супермаркетах и подъездах стали оставлять коробки с тканевыми масками. Любой желающий мог взять две штуки — каждая в индивидуальной упаковке. На коробке горел красный флаг со звездой — Вьетнам.

Хрупкая азиатка Минь Тхуи Динь два года живет в Москве. Встретила русскую любовь у себя на родине и уехала за ним. Язык пока не выучила, сидит без работы. А тут «ковид». Добрая вьетнамка сначала настрочила масок на весь свой подъезд. За это соседка испекла для нее торт. Затем Минь подбила вьетнамскую общину расчехлить швейные машинки, чтобы помочь России.

Минь Тхуи Динь и ее подруги шьют маски для москвичей.

— Как-то поставила коробку в супермаркете, подошел охранник и протянул 1000 рублей. Я отказалась!

К Минь присоединились десятки вьетнамок, многие трудятся на рынке «Садовод». Ежедневно азиатки строчат сотню масок и уже не скрываясь раздают их на улице. После статьи на сайте kp.ru, с редакцией связалась читательница и подарила вьетнамке новую швейную машинку.

Вьетнамская община раздает маски. Фото: Минь Тхуи Динь

«Погуляй собаку»

Так называется волонтерский проект: почти 200 человек по всей Москве готовы выгулять вашего Барбоса по канонам времени: заберут бесконтактно — вы привязываете собаку к ручке двери, и прогулка не далее чем в 100 метрах от дома. Денег за это не возьмут. Добрую инициативу поддержал зоомагазин и производитель кормов. Оставить заявку на выгул или стать волонтером можно по телефону 8 (800) 500-05-54 либо на сайте walkthedog.ru.

… или возьми кота

Нелегко сейчас приютам для животных. Поэтому некоторые предложили животных в безвозмездную аренду. А еще можно взять на передержку питомца, хозяина которого отправили на карантин. Не волнуйтесь, инфекцию хвостатые не переносят. Оставить просьбу о помощи или предложить себя волонтером можно на сайте vsemposobake.ru.

Рестораны кормят врачей

Для кого-то это станет открытием, но врачей на работе не кормят. А смены у них длятся по 12 и даже по 24 часа. Вряд ли при такой дикой нагрузке человек может позволить себе вдоволь готовить дома. На помощь пришли десятки столичных кафе и ресторанов.

— Наше заведение готовит ужин: паста, равиоли, пицца или что-то горячее. Недавно подавали бефстроганов. Одна порция в среднем 350 граммов. Доставляют еду в больницу курьеры. Там ее принимают волонтеры и передают врачам, - рассказал «КП» управляющий итальянского ресторана Александр Руснак.

Еду везут не только в Коммунарку, которая в эти дни превратилась в самую знаменитую больницу России, но и другие московские ГКБ, при которых есть инфекционки. Одно заведение не в состоянии приготовить порции на всех врачей — слишком дорого. Поэтому каждый из участников проекта в среднем делает 30 порций и отправляет их с курьерами.

Десятки ресторанов изъявили желание кормить врачей. Фото: Instagram/Дашины пирожки

Фонды помогают бездомным

— «Оставайтесь дома» — слышится повсюду. Но что делать, если дома нет? Если негде укрыться и переждать угрозу коронавируса? Сегодня в условиях пандемии бездомные люди оказались на краю. Им нечего есть, нечем лечиться, негде жить, — рассказывает движение «Справедливая помощь».

Каждую среду волонтеры кормят и лечат бездомных у Павелецкого вокзала. Говорят, что каждую неделю число голодающих растет. Резервов фонда не хватает. Поэтому они просят неравнодушных помочь. Можно передать еду: лапшу, крупы, консервы, сладкое. Или помочь антисептиками, бинтами, куском мыла, шампунем или нижнем бельем. Хотите помочь, позвоните: (495) 953-94-86.

Волонтеры раз в неделю кормят полторы сотни бездомных. Нуждающихся становится все больше. Фото: «Справедливая помощь»

Таксисты бесплатно возят врачей

Последние годы агрегаторы ругали: обрушили рынок перевозок, убили конкуренцию, доходы таксистов упали. Но сейчас их стоит похвалить. Крупные компании выделили десятки миллионов, которыми оплачивают поездки врачей. На каждую поликлинику или больницу выделяют по несколько машин. В них обычные таксисты, только все заказы от сотрудников медучреждений. Они доставляют анализы в лаборатории или посещают пациентов. Конечно, не «ковидных» — для таких нужна бригада в спецкостюме. А еще агрегаторы оплачивают поездки донорам крови.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/771283" frameborder="0"></iframe> Поешьте, доктор!.Врачам, которые сейчас спасают мир от коронавирусной инфекции, самим необходима помощь – простая, человеческая…

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