В больницах Москвы теплосети обновят без отключений горячей воды

Коммунальные службы столицы готовятся к традиционным летним отключениям воды во время подготовки теплосетей к зиме. Напомним, в этом году из-за коронавируса начало "отключки" отложили на 1 июня. Раньше жилые дома и офисы оставались без тёпленькой уже с середины мая.

Сейчас профилактические работы на теплосетях начнутся позже и в больницах с поликлиниками. Здесь трубы будут ремонтировать с 15 июля. При этом планируют по возможности обойтись без отключений горячей воды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Это возможно, если в здании есть резервные источники горячего водоснабжения", - сообщил заммэра.

По его словам, в 69 столичных стационарах не будут отключать горячую воду во время профилактики теплосетей.

Напомним, летом в квартирах и нежилых зданиях без воды приходится сидеть не более чем на 10 дней. "Раньше отключения длились 20 и более дней, теперь срок максимальный сокращен до 10 дней, - сказал глава Комплекса городского хозяйства. - Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для качественной работы необходимо периодически проводить плановую профилактику".

Узнать график отключения горячей воды в своём доме можно на портале мэра столицы mos.ru и на сайте Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

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