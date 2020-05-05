2020-05-05T08:49:12+03:00
Общество

Когда отключат горячую воду в Москве в 2020 году

Коммунальщики в Москве уже начали подготовку к следующему отопительному сезону. Отключать горячую воду в столице в 2020 году будут позже обычного
Светлана ВОЛКОВА
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Традиционные летние отключения горячей воды начнутся в городе позже из-за коронавирусаТрадиционные летние отключения горячей воды начнутся в городе позже из-за коронавирусаФото: Shutterstock
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Власти Москвы приступили к подготовке следующего отопительного сезона, несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом.

"Это работы, от которых напрямую зависит жизнедеятельность города, мы не можем их отложить или отменить, - рассказал заместитель мэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков. - Сейчас специалисты Комплекса городского хозяйства проводят осмотр и при необходимости ремонт на тепло- и водомагистралях, ТЭЦ, электросетях. Основные работы начнутся после окончания текущего отопительного сезона".

По его словам, батареи в жилых домах и офисах начнут отключать, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне +8 градусов Цельсия с дальнейшим повышением. Ориентировочно это может случиться 6 - 7 мая.

"В течение трех дней мы будем поэтапно отключать отопление в городе, - сказал заммэра. - Ситуация с самоизоляцией москвичей на это не повлияет".

Бирюков также добавил, что в этом году подготовку к зиме в столице планируется завершить до 25 августа. Напомним, традиционные летние отключения горячей воды начнутся в городе позже из-за коронавируса - 1 июня вместо привычной середины мая.

До 1 сентября к пуску тепла будут готовы социальные учреждения - школы, детские сады, больницы. А до 15 сентября - жилые дома, офисы и другие здания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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