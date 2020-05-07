В Москве дезинфекцию подъездов в жилых домах продлили на месяц

Из-за коронавируса в Москве с марта проводят дезинфекцию на улицах и в жилых домах. Ежедневную обработку подъездов многоквартирных домов продлили ещё на месяц. Об этом сегодня, 7 мая, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Масштабная дезинфекция подъездов необходима для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, - сказал заммэра. - Для этого ежедневно обрабатываются специальными дезинфицирующими препаратами тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки».

Работники коммунальных служб тщательно протирают и обрабатывают дезраствором все дверные ручки, выключатели, поручни и перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки вызова лифтов.

«Все используемые препараты абсолютно безопасны для людей и животных, они также не портят поверхности», - подчеркнул заместитель мэра.

Столичные власти постоянно следят за качеством дезинфекции.

«Наши специалисты ведут в Интернете мониторинг сообщений жителей о недобросовестном исполнении обязанностей сотрудниками коммунальных служб, - сказал глава Комплекса городского хозяйства. - По каждому случаю проводится тщательная проверка и при подтверждении нарушения сотрудник строго наказывается, вплоть до увольнения».

По его словам, горожане могут сообщать о таких нарушениях в Мосжилинспекцию через электронную приёмную на сайте mos.ru.

«Каждый день сотрудники Мосжилинспекции проводят проверки качества дезинфекции более 6 тысяч жилых домов, в том числе по обращениям горожан, поступившим как по официальным каналам, так и через соцсети», - сообщил Петр Бирюков.

При этом информацию о нарушениях сразу передают в управляющие компании и в префектуры.

Глава Комплекса городского хозяйства также напомнил, что все управляющие компании обеспечены дезинфицирующими растворами и средствами индивидуальной защиты. Сотрудники, которые проводят дезинфекцию, используют одноразовую защитную одежду, резиновые обувь и перчатки, защитные очки, респиратор.

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