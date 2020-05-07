Самоизоляция в Москве продлится до 31 мая

Режим всеобщей самоизоляции в Москве продлен до 31 мая. Указ об этом подписал глава города Сергей Собянин. Также он до этого срока продлен запрет работу предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг и других непроизводственных отраслей, которые не входят в список исключений.

Напомним, всеобщая самоизоляция введена в рамках действия режима повышенной готовности. Всех горожан вне зависимости от возраста и рода деятельности просят оставаться дома. За нарушения предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Покидать дома можно только для похода в магазин, аптеку, поездки на работу, в больницу или прогулки с домашним животным, не далее чем в 100 метрах от дома.

Москвичи по прежнему должны получать цифровой пропуск для всех поездок. Для визита в больницу каждый раз нужно оформлять новый. Получать их можно без ограничений. Два раза в неделю можно получить код для личных целей. Например, поездки к близким или в магазин. Рабочие пропуска получают один раз на весь срок действия самоизоляции.

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Что с пропусками и транспортом

Ранее оформленные рабочие пропуска автоматически продлят до 31 мая. Порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Можно позвонить по телефону (495) 777-77-77, отправить SMS 7377 на номер или оформить на сайте nedoma.mos.ru

Срок действия карты «Тройка», льготных проездных и и обмен неиспользованных билетов на общественный транспорт будет производиться после 31 мая. К обмену примут билеты при условии, что с 30 марта по 31 мая по ним было совершено не более 15 поездок.

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Мэр подчеркнул, что не скоро придется вернуться к полноценной жизни без всяких ограничений» и анонсировал новые противовирусные меры. Так с 12 мая обязательно нужно надевать маски и перчатки в общественных местах. Например, в транспорте или магазине. Нарушителей накажут штрафом от 4 до 5 тысяч рублей. Система цифровых пропусков пока продолжает действовать без изменений. (подробности)