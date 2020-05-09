Режиссер «Ржева» Игорь Копылов: показ фильма по ТВ в преддверии Дня Победы – большая честь

Он считает показ фильма в преддверии 75-летия Дня Победы большой честью и уверен, что в связи с введенным режимом самоизоляции киноленту смогут увидеть больше людей. По словам режиссера, у «Ржева» нет конкретной аудитории, ведь война коснулась всех.

Копылов отметил особую роль петербургского бизнесмена Евгения Пригожина в создании фильма. Именно он выступил в качестве инициатора съемок картины и профинансировал их. По словам Копылова, перед началом съемочного процесса они обсудили все важные моменты. В том числе и сюжетные отличия от повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью», на основе которой создана картина.

Эта история рассказывает об одних сутках из жизни солдат, находящихся под селом Овсянниково. Съемки должны были завершиться за 40 дней, и процессу очень мешала погода.

«Самой большой загвоздкой стала погода – в начале работы температура доходила до минус тридцати градусов, а под конец из окопов уже приходилось откачивать воду и забрасывать снег», - рассказал Копылов, отметив, что это был бесценный опыт для всех, особенно актеров.

«По крупицам они вносили разные детали. Кто-то просил дать безымянным персонажам имена и фамилии своих воевавших родственников, кто-то снимался в тулупе, который был похож на тулуп деда с военной фотокарточки и т.д. Я, как режиссер, очень приветствовал подобную инициативу – есть в этом что-то от Бессмертного полка», - поведал кинорежиссер.

Копылов отметил, что о фильме были и положительные, и отрицательные отзывы, но равнодушным это кино не оставило никого.

«Ржев – это место, когда наш народ упал на самое дно, люди просто еще не умели воевать и учились этому в бою. Все воспоминания той кровавой мясорубки живы до сих пор, даже спустя столько лет», - уверен он.

Режиссер также признался, что готов к съемкам нового фильма о войне.

«Мы, представители поколения, обязаны снимать такое. Сейчас наши мальчики мечтают быть Джеймсами Бондами, а девочки – девушками Джеймса Бонда. Примеров для подражания очень мало. Мы должны думать о том, что снимать и кого ставить в центр кадра. Я и сам часто пишу сценарии, так что к подобной работе готов», - подытожил Копылов, поздравив всех с Великой Победой.