В Истринском районе снова появились собаки-убийцы

Сразу два ЧП с участием одичавших собак произошли в Истринском районе Московской области. Причем, в обоих случаях пострадали фермеры. Сначала стая псов напала на хозяйство Людмилы Кашагановой, порезав козочек, а в ночь на четверг собаки появились на территории сыроварни Олега Сироты, буквально выпотрошив кур элитной породы. Никаких гарантий, что в следующий раз они не нападут на человека, как это произошло два года назад в том же районе Подмосковья, нет.

- Где-то в два ночи воскресенья мы завели животных в помещение для коз и уже собирались спать, как вскоре с фермы раздался жуткий козий крик, - рассказала «Комсомолке» фермер Людмила Кашаганова. - Наспех оделись, рванули туда. Козы орут, лошади с жеребятами бьются в конюшне... Первой прибежала дочь, на месте — три козы рваные. Чуть подальше от их домика нашли первый труп, потом еще… В итоге 4 козы погибло, 9 сильно подраненных, дочь видела убегавших псов. Потом была полиция. Посочувствовали нам, составили протокол. Егеря прочесывали лес, но не нашли их. Что меня больше всего напугало, как собаки вели себя: очень организованно, и хладнокровно. Они явно не были голодными — они не ели коз, они резали их, развлекаясь. Местные жители теперь с оглядкой передвигаются. Егеря заходят в лес только с оружием, предупреждая гуляющих в нем об опасности. Еще они говорят, что в лесном массиве на стыке Истринского и Одинцовского районов стали находить много растерзанных лесных животных, которых бродячие собаки также убили не для пропитания.

В ночь на четверг кошмар повторился в хозяйстве известного сыровара Олега Сироты (оно находится всего в 5 км от фермы Кашагановой) — утром работники фермы обнаружили собачьи следы и растерзанных кур.

- Бродячие собаки перегрызли веревку загона, лапами сдвинули засов и устроили кровавый пир, - со вздохом говорит Олег Сирота. - Они бегали за нашими курами по всему полю, душили, грызли... Все в крови и перьях... У меня просто сердце упало, до слез жалко наших курочек. Проблема в том, что по нашим законам бродячих собак отлавливают, стерилизовывают, а потом отпускают в тех же местах. Но в их головах-то ничего не меняется — псы сбиваются в стаи и в поисках пропитания вполне могут снова нападать, в том числе, на людей. Такое недавно уже недавно было в нашем районе…

Трагедия, о которой говорит Олег Сирота, произошла в марте 2018 года в полусотне метров от станции Курсаково. Свора бездомных псов напала тогда на 18-летнего парня, который погиб от многочисленных укусов. А вскоре та же стая накинулась на девушку, она получила множественные рваные раны. Позже выяснилось — эти «милые собачки», как называли их местные жители, жили неподалеку на складе, постоянно подкармливали их и у магазинов.

- У этой колоссальной проблемы с одичавшими животными есть два пути решения, - считает Олег Сирота. - Первый вариант дедовский: отлавливать и отстреливать. Не нравится отстрел - можно усыплять. Второй вариант сложнее: нужно принимать закон об ответственности за подкармливание бездомных животных. Я не против приютов и стерилизации, но если всех этих псов на улицах люди будут постоянно подкармливать — их численность будет неконтролируемо расти. И еще - пора бы ввести электронные паспорта на всех домашних животных. С чипами и ответственностью владельцев, в том числе, и за их потомство. Завел собаку, а потом выбросил, как ненужную вещь — отвечай! Штрафы и уголовная ответственность (если собака кого убьет или покалечит). Но против этого выступают так называемые «зоозащитники», многим из которым почему-то жалко собак, но не жалко чужих коз, кур и людей...