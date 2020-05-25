2020-05-25T15:12:11+03:00
Общество

«ЕвроХим» поставляет всем регионам России надежный дезинфектор от коронавируса

Компания Андрея Мельниченко передала заполярному городу Ковдор 4 тонны гипохлорита натрия
Антон БАЛУЕВ
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В марте «КП» уже писала о том, что из-за начавшейся пандемии коронавируса резко вырос спрос на гипохлорит натрия. Это вещество, больше известное как хлорка – безотказное средство против микробов. Всемирная организация здравоохранения официально рекомендовала его в качестве антисептика, убивающего коронавирус. Убивает за несколько секунд даже слабый раствор хлорки.

Ею сейчас в учащенном режиме обрабатываются больницы, поликлиники, магазины, подъезды домов и транспорт. А «Новомосковский хлор», который входит в состав минерально-химической компании Андрея Мельниченко «ЕвроХим», работает в круглосуточном режиме. В мае предприятие в два раза увеличило производство гипохлорита натрия – до 5 тысяч тонн.

«ЕвроХим» не только производит и поставляет антисептик по всей стране. Компания помогает городам и территориям своего присутствия справиться с коронавирусной угрозой.

Например, Невинномысск получил от нее и 20 тонн гипохлорита натрия, и профессиональную технику для уборки и дезинфекции общественных территорий. Это – мобильный трейлер, в базе которого установлены дизельный компрессор и 500-литровый бак, в который и заливают дезинфицирующее средство. Как сказал глава города Михаил Миненков, Невинномысск стал первым городом на Ставрополье, где улицы убирает такая современная мощная техника. - Мы постепенно готовимся к открытию парков и общественных территорий, но и не забываем о дезинфекции и уборке, - подчеркнул он.

А для заполярного Ковдора холдинг Андрея Мельниченко приобрел коммунальный дорожный автомобиль на базе КамАЗа и предоставил городу 4 тонны гипохлорита натрия. Новый автомобиль предназначен для очистки и дезинфекции улиц, причём – круглый год.

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