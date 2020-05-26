2020-05-26T13:21:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Алексей Немерюк: «Амнистировать штрафы из приложения «Социальный мониторинг» не будем»

Первый замруководителя аппарата мэра Москвы заявил, что все деньги будут направлены на борьбу с коронавирусом
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк.Первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк.Фото: Иван МАКЕЕВ
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На вопрос, готова ли мэрия отменить «Социальный мониторинг» в связи с критикой работы приложения, первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк ответил: «Не готовы».

- На сегодняшний день мы не готовы об этом говорить и приложение отменяться не будет. Ту функцию, которая на него возложена, оно выполняет. Действительно, есть критика, - сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Немерюк.

Также он обратил внимание, что все мы живем в большом мегаполисе и столкнулись с мировой проблемой (коронавирус). Сейчас много заболевших. Экстренно нужно было принимать меры. И в первую очередь, чтобы обезопасить здоровых граждан.

- Многие страны выпустили подобные приложения, которые отслеживают местонахождение заболевших. Такие есть и в азиатских странах, - сказал Алексей Немерюк.

Полной амнистии по штрафам из-за «Социального мониторинга» тоже не будет. Алексей Немерюк сказал, что точно есть нарушители, которые пренебрегают законом 5-10 раз, и их штрафуют обоснованно.

- Амнистировать эти штрафы никто не будет, - сказал Алексей Немерюк. – Все деньги будут направлены на борьбу с коронавирусом.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

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ИСТОЧНИК KP.RU

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