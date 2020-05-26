Алексей Немерюк: «Амнистировать штрафы из приложения «Социальный мониторинг» не будем»

На вопрос, готова ли мэрия отменить «Социальный мониторинг» в связи с критикой работы приложения, первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк ответил: «Не готовы».

- На сегодняшний день мы не готовы об этом говорить и приложение отменяться не будет. Ту функцию, которая на него возложена, оно выполняет. Действительно, есть критика, - сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Немерюк.

Также он обратил внимание, что все мы живем в большом мегаполисе и столкнулись с мировой проблемой (коронавирус). Сейчас много заболевших. Экстренно нужно было принимать меры. И в первую очередь, чтобы обезопасить здоровых граждан.

- Многие страны выпустили подобные приложения, которые отслеживают местонахождение заболевших. Такие есть и в азиатских странах, - сказал Алексей Немерюк.

Полной амнистии по штрафам из-за «Социального мониторинга» тоже не будет. Алексей Немерюк сказал, что точно есть нарушители, которые пренебрегают законом 5-10 раз, и их штрафуют обоснованно.

- Амнистировать эти штрафы никто не будет, - сказал Алексей Немерюк. – Все деньги будут направлены на борьбу с коронавирусом.

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