Дезинфекция, бесплатные маски и защитные экраны: Какие меры безопасности ввели в российских такси

В Москве, как и в других странах мира, приступили к поэтапному снятию карантина. Но это не значит, что через несколько дней или недель жизнь станет такой же, как и была до пандемии. Послабления вводятся только при условии соблюдения определенных мер предосторожности и соблюдать их нужно каждому из нас.

Одним из первых для крупных городов встал вопрос обеспечения безопасности в общественном транспорте, где сложнее всего избежать толпы и соблюсти социальную дистанцию. Безопаснее всего сейчас пользоваться личным транспортом. Если своей машины нет, тогда лучше передвигаться на такси, ведь контакт с людьми во время поездки минимален. Но и здесь есть определенные риски, потому и пассажиров, и водителей по всему миру призывают соблюдать осторожность и следовать правилам. Некоторые из принимаемых мер универсальны практически для всех стран, например, дезинфекция машин, другие выделяются на фоне остальных.

В ЕС ПОЯВИЛИСЬ ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С ПАССАЖИРАМИ

Обеспечивать безопасность водителей и пассажиров во многих странах сейчас помогают агрегаторы такси. Например, платформа Free Now, которая работает в Европе, ограничила максимальное число пассажиров в автомобиле и бесплатно установила 500 защитных экранов таксистам в Германии и 2000 в Польше. Были введены правила по общению с пассажирами: водителям рекомендуется не трогать руками мобильные телефоны клиентов, когда возникает необходимость с чем-то помочь, а пассажиров просят не садиться на передние сиденья.

Защитные перегородки между пассажиром и водителем в качестве обязательной меры безопасности используются и в Иране. Причем устанавливают их не только в такси, но и в городских автобусах.

В КИТАЕ ТАКСИ ДЕЗИНФИЦИРУЮТ 2 РАЗА ВДЕНЬ

Похожие меры предпринимают и в Поднебесной. Крупнейший агрегатор такси в Китае DiDi организовал программу по установке защитных перегородок между пассажирами и водителями и оборудовал станции дезинфекции. Водители в обязательном порядке обрабатывают машины два раза в день. Как и многие другие, компания раздает водителям маски и антисептики.

Дезинфекцию авто проводят и в Испании. Городской совет Мадрида организовал пункт бесплатной дезинфекции для таксистов, таким образом, оказывая поддержку тем, кто помогает городу в сложное время.

В МАЛАЙЗИИ РАЗДАЮТ АНТИСЕПТИКИ И БОРЮТСЯ С ФЕЙКАМИ

В Азии агрегатор такси Grab Malaysia обеспечивают водителей-партнеров антисептиками и уже раздали более миллиона масок. Кроме того, одна из инициатив кампании – совместный проект с правительством Малайзии против фейковых новостей, который позволяет партнерам платформы получать доступ к быстрой и достоверной информации из надежных источников.

СЕРВИСЫ ТАКСИ ПОМОГАЮТ ЗАБОЛЕВШИМ ДЕНЬГАМИ

Многие агрегаторы такси (например, DiDi в Китае, Grab Malaysia, Uber в США) организовали специальные фонды для финансовой поддержки заболевших водителей и их семей. А Ola в Индии создала фонд для пострадавших водителей, средства для которого выделяются не только из ее бюджета, но также перечисляют инвесторы и собирают сами пассажиры через краудфандинговую кампанию. Кроме того, в связи с коронавирусом правительство Индии выделило специальный бюджет на финансовую поддержку водителей общественного транспорта, включая такси.

А КАК В РОССИИ?

За безопасностью в общественном транспорте следят и в России. Особо внимание уделяется такси. Роспотребнадзор разработал правила, по которым таксисты обязаны менять маски каждые три часа, проветривать салон после каждого клиента, а также обрабатывать все поверхности средствами дезинфекции, особое внимание уделяя рулю, ремням безопасности, подлокотникам и ручкам дверей.

Некоторые российские агрегаторы помогают таксистам, предоставляя бесплатные защитные наборы. Яндекс.Такси выдает водителям перчатки, маски и спиртовые салфетки. Кроме того, водители, которые работают с этим сервисом, могут обратиться в бесплатные пункты самодиагностики.

Компания «Ситимобил» также обеспечивает водителей масками, а еще устанавливает перегородки в машинах такси.

В Москве и других крупных городах, как и за рубежом, действуют бесплатные пункты дезинфекции автомобилей, организованные этими сервисами. Кроме того, в России также создаются фонды, оказывающие финансовую поддержку водителям, заразившихся коронавирусом или оказавшихся на карантине из-за контактов с заболевшими. Такую поддержку оказывает Яндекс.Такси.

Российские таксомоторные компании разработали собственные правила безопасности. Например, такси «Ритм» при выпуске машины на линию во время мойки и дезинфекции следит за тем, чтобы дополнительно протирались все места, которые клиент может трогать: ручки, приборная панель, кресло. В «Новом желтом такси» медики проверяют температуру водителям перед выездом и после возвращения. При этом большинство компаний настоятельно советуют пассажирам не использовать наличные деньги, напоминая, что безналичный способ оплаты - самый простой, чтобы снизить вероятность передачи инфекции.

В БУДУЩЕЕ С НОВЫМИ ПРИВЫЧКАМИ

Общественный транспорт, в частности такси, несомненно, будет играть большую роль при выходе из пандемии. Особенно по началу люди без личных автомобилей будут выбирать такси, не забывая при этом о масках и перчатках.

Специалисты прогнозируют, что средства индивидуальной защиты и другие меры безопасности в общественных местах останутся с нами и дальше и войдут в разряд полезных привычек. Например, культура ношения масок. Для многих жителей Юго-Восточной Азии маски в периоды плохого самочувствия были обыденным явлением еще до начала вспышки коронавирусной инфекции. Теперь к этому привыкли и жители России. Кроме того, у людей появилась привычка чаще мыть руки, и держать дистанцию - она пригодится и в периоды сезонных эпидемий. То же можно сказать и о перегородках в такси, которые в некоторых странах, например, США, используются уже не первый год. Эти конструкции и дальше будут служить барьером в борьбе с распространением инфекций и обеспечат дополнительную безопасность водителя и пассажира.