Торговые центры откроются в Москве с 1 июня, но фудкорты и детские зоны будут закрыты

Столичные непродовольственные магазины откроются с 1 июня. Работать предстоит в новых условиях – с соблюдением социальной дистанции и регулярной дезинфекцией. Об этом рассказал Алексей Немерюк, глава Департамента торговли и услуг.

Фудкорты не откроются

В столице возобновят работу тысячи магазинов у дома и гипермаркеты.

- С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 000 предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9000 предприятий сферы бытовых услуг, - цитирует ТАСС главу Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

И самый главный вопрос: «Откроются ли торговые центры»? Да, однако в зданиях закрытыми останутся фудкорты, фитнес-залы и детские зоны. То есть в торговых центрах возобновят работу магазины с обувью, одеждой, сумками, ювелирными украшениями, косметикой, бытовой химией, спортивными товарами, канцелярией, игрушками, бытовой техникой, хозяйственными и строительными товарами.

На работу выйдут около 300 тысяч человек. продавцам и охранникам предстоит оформить рабочие пропуска. А покупателям тоже нужны пропуска? Да. Их можно оформить на сайте nedoma.mos.ru, выбрав пункт «иные цели». Там же привязать транспортную карту или номер личного авто. Сходить на шопинг можно будет два раза в неделю.

Маски, перчатки и дистанция

Открываться магазины будут, если бизнесмены создадут условия для социального дистанцирования и обеспечат в торговых залах усиленный режим дезинфекции. Покупатели и продавцы должны пользоваться масками и перчатками во время нахождения в магазинах. Не исключено, что в торговых центрах будет регулироваться количество людей – сейчас в Роспотребнадзоре прорабатывают механизм ограничений.

- Важно соблюдение дистанции. И, вероятнее всего, в зависимости от количества покупателей, сотрудники охраны торговых центров могут ограничивать поток людей на вход, предлагая им дождаться своей очереди за пределами торгового предприятия, - сказал Алексей Немерюк.

Автосалоны и химчистки

С 1 июня в столице откроются автосалоны и предприятия, оказывающие бытовые услуги - химчистки, прачечные, ремонт одежды и обуви, автотехсервисы, компании по ремонту бытовой техники, компьютеров и телефонов. Стоит уточнить, что салоны красоты, парикмахерские, фитнес-клубы, бассейны и развлекательные центры (театры, кинотеатры, библиотеки) не попали во второй этап смягчения мер ограничения – будут открыты позже.

Только цифры

В Москве начнут работу с 1 июня 2020 года:

- порядка 47 000 предприятий торговли непродовольственными товарами,

- около 9 000 предприятий сферы бытовых услуг и торговые центры.

Кстати

Продукты от фермеров с 5 июня

Ярмарки выходного дня в столице возобновят свою работу уже в пятницу, 5 июня.

- Просьба сохранять дистанционный формат и далее, ведь режим ограничения социальных контактов будет действовать еще какое-то время, и многим клиентам по-прежнему удобнее делать заказы онлайн, - ранее говорил мэр Москвы Сергей Собянин.