Как я стригся в подмосковном барбершопе

Одна знакомая опубликовала в фейсбуке снимок с мужем: он был в кепке, она - в платочке. И пожаловалась, что без головных уборов сниматься уже невозможно: оба обросли, как неандертальцы. Они всерьез задумались о том, чтобы купить машинку для стрижки.

Я написал ей в комментариях, что с 3 июня парикмахерские открываются в Подмосковье (она об этом не знала и дико обрадовалась). И задумался: куда самому съездить 3 июня с утра, чтобы постричься? В какие-нибудь Химки? Но до них слишком долго добираться на автобусе от метро, будь то «Ховрино» или «Речной вокзал». Впрочем, московское метро в последние годы начало осторожно вылезать в область: «Котельники», «Мякинино», даже «Новокосино» - это все уже не Москва.

В ОБЛАСТЬ СТРИЧЬСЯ ИЗ СТОЛИЦЫ ЕДУ НА МЕТРО

«Мякинино»! До станции московского метро, формально расположенной в городе Красногорске, от «Марьиной рощи», где я живу, ехать всего 52 минуты! И, согласно карте, прямо на выходе из метро есть барбершоп со стандартными для Москвы ценами: 1200 рублей за стрижку с применением ножниц, 600 - за стрижку машинкой с двумя насадками. (Это сеть, ее отделения есть на «Тушинской» и «Отрадной», но, судя по всему, родом она именно из Красногорска).

Та самая знакомая успевает мне написать, что, по ее сведениям, «в ближайшие замкадные салоны уже очередь». Но в этот барбершоп очереди нет, и записаться в него можно через интернет. Я записываюсь на 3 июня, на 13.00 - и мне перезванивают: говорят, 2 июня будем убираться, а 3-го да, уже откроемся.

Барбершоп располагается прямо на выходе из метро.Фото: Денис КОРСАКОВ

Я приезжаю на двадцать минут раньше. Обычный барбершоп - на стене чучело (голова какого-то горного барана), в качестве декора - пустые бутылки из-под алкоголя, в общем, нормальное оформление, «токсично-маскулинное», как выразились бы феминистки. Парикмахера (раньше людей его профессии называли цирюльниками, а теперь норовят назвать барберами) зовут Мирон, и он сразу приглашает меня в кресло: на 12.30 к нему никто, похоже, не записался. Но вообще в маленьком барбершопе, который расположен в длинной двухэтажной конструкции рядом с «Вегасом», довольно много клиентов. И Мирон подтверждает мои предположения: к ним записалось много людей, не меньше (но, похоже, и не сильно больше), чем в обычный день до пандемии.

НОЖНИЦЫ ПОСЛЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ЩИТ НА ЛИЦЕ

Последствия COVID-19, собственно, свелись к тому, что на мне и на Мироне маска и перчатки; у него на голове, впрочем, еще что-то вроде щита из прозрачной пластмассы, прикрывающего глаза. При входе в барбершоп мне на перчатки прыскают антисептиком, а Мирон обрабатывает им руки сам.

С 3 июня заработали парикмахерские и салоны красоты Московской области.Фото: Иван МАКЕЕВ

«А что, в Москве не работают салоны?» - искренне удивляется коллега Мирона. - «Нет» - дружно качаем мы головами. - «В Ташкенте вот их открыли, люди сразу перезаражались, и все снова закрыли!»

На этой оптимистичной ноте мы приступаем к стрижке, о которой рассказывать так же скучно, как и претерпевать ее: достаточно сказать, что Мирон все сделал отлично. Но, кажется, если бы меня постригли машинкой налысо, после трех с половиной месяцев обрастания мне это тоже бы очень понравилось.

«А как у вас дезинфицируют ножницы и расчески?» - «Да так же, как и раньше, ничего не изменилось». - «А вас проверяет Роспотребнадзор?» - «Сегодня пока не проверяли, но могут прийти - по телевизору показывали, как ходят по другим парикмахерским в области…»

До и после стрижки.Фото: Денис КОРСАКОВ

МАСКУ ВАМ ВЫДАДУТ

Тут в барбершопе объявляется клиент, на котором возмутительным образом нет ни перчаток, ни маски; маску ему тут же выдают, а на руки выливают антисептик. Проблема в том, что барбершоп оказывает услуги по художественной стрижке бород - в маске осуществить это будет затруднительно. Но как справляться с этой проблемой, здесь, кажется, еще не думали.

А ДРУГ ПОСЕТИЛ ПОДПОЛЬНУЮ ЦИРЮЛЬНЮ

…Через сутки после того, как я записался в мякининский барбершоп, друг прислал мне по фейсбуку сообщение, которое ему пришло из другого барбершопа, московского, где он стригся уже несколько раз: «Привет! Мы будем работать уже с завтрашнего дня, 2 июня!» Он сходил и нелегально постригся за те же 1200.

Площадь открываемых подмосковных салонов красоты, соляриев и саун не должна превышать 400 кв. м.Фото: Иван МАКЕЕВ

Легко шутить про то, что в сердце древней столицы, под носом у Роспотребнадзора, работает подпольный спикизи-барбершоп типа «притон». Но положение у барберов, которые там работают, совсем нехорошее. Они платят арендодателю по 40 000 месяц, а все остальные вырученные деньги забирают себе (это распространенная схема: владелец парикмахерской предоставляет помещение, кресла, зеркала и все такое, а парикмахеры приходят к нему со своими ножницами). Чтобы заплатить 40 000 рублей, барберу надо обслужить 37 клиентов. Естественно, этих клиентов весной практически не было. Особенно плохо пришлось в апреле: барбершоп расположен в так называемом лофте, на нем пропускной режим, и в течение всего месяца охранники просто не пускали внутрь даже сотрудников. Которые в течение этого месяца хотели не только избежать коронавируса, но еще и питаться. Сейчас они, конечно, боятся Роспотребнадзора, но - глаза боятся, а руки делают.

Вообще, абсурдная немного ситуация: на метро «Полянка» постричься нельзя, а на метро «Мякинино» можно, хотя разделяют их ровно 38 минут дороги. Зато в Москве можно с 1 июня зайти в какую-нибудь «Зару» или «Икею», а на станции «Мякинино» закрыты гигантские торговые комплексы - это же Московская область.

Работа салона красоты "Панда" в подмосковной Апрелевке.Фото: Иван МАКЕЕВ

С другой стороны, наша жизнь и раньше была немного абсурдной, и ковид в этом смысле ее не улучшил. И вообще - спасибо, что хоть так. Тридцать восемь минут на метро мы вынесем. И даже после пятидесяти двух жить не бросим.