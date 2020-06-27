Секрет популярности онлайн-голосования - честность и прозрачность

На голосовании по поправкам в Конституцию избирком протестировал несколько новинок. Во-первых, избирательный процесс длится ровно неделю. Причина такого решения очевидна: избежать столпотворения на участках, пока не миновала пандемия. Плюс формат удобен всем работающим.

Второе важное нововведение — электронное голосование. Сделать выбор можно за пару кликов, при этом один из важнейших критериев — таинство голосования, удалось сохранить и защитить.

Почему миллион человек доверяют электронному голосованию

Москва в этому году расширила возможности избирателей — все могли проголосовать дистанционно. Более одного миллиона человек воспользовались своим правом. Это почти каждый седьмой совершеннолетний житель столицы.

Эксперимент с электронным голосованием уже можно считать успешным. На утро 27 июня свой выбор сделали более 70% зарегистрировавшихся. Избирательный процесс длится круглосуточно. Глава Общественного наблюдательного штаба Илья Массух прогнозирует итоговую явку на электронное голосование около 90% — это высочайший показатель.

Столь впечатляющие цифры говорят об одном: организаторам выборов в Москве удалось оперативно привлечь к голосованию лояльный электорат. Если раньше часть горожан могла полениться прийти на участок или не успеть, то благодаря электронному голосованию картина результатов выборов будет выглядеть полной и всеобъемлющей.

Способствует этому уникальное цифровое пространство сайта mos.ru. В сервисе 9 миллионов личных кабинетов физических лиц, что сопоставимо со всем населением мировых столиц, например, Лондона. Порталу доверяют: миллионы успешно полученных услуг в год. Поэтому и введение электронного голосования не смутило москвичей. В рейтинге ООН по уровню цифровизации в 2019 году Москва заняла первое место среди всех городов мира.

Все максимально открыто

Наивно утверждать, что лишь облегчение избирательного процесса послужило росту числа проголосовавших. Очевидно, что важным фактором, который повлиял на явку, стала открытость выборов. При очном голосовании доверие вызывает огромное число наблюдателей — свыше 21,5 тысяч человек. Это пять-семь человек на участок. Следить за выборами вызвались неравнодушные граждане, представители разных политических партий и НКО.

За голосованием наблюдают не только соотечественники, но и международное сообщество. В качестве наблюдателей в Москву не побоялись прилететь эксперты из Евросоюза, стран Африки и даже Новой Зеландии.

О сложной технологии защиты электронного голосования мы неоднократно рассказывали в наших материалах. «Кибервыборы» проходят по технологии блокчейн. Голос каждого избирателя зашифрован. Систему невозможно взломать, отследить кто как и проголосовал и уж тем более украсть голос.

— Система электронного голосования работает без сбоев. Убедиться в ее надежности смогли уже 25 тысяч IT-экспертов и специалистов по блокчейн, которые подключались к отслеживанию хода голосования в режиме онлайн, — рассказали в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве.

Корреспонденты «КП» лично осматривали электронный штаб. В нем находятся свыше 100 урн, в которые попадают бюллетени, на которых сложным кодом напечатано решение каждого проголосовавшего онлайн. Расшифровать его человеку не под силу. Не справиться даже компьютер, пока в него не введут ключ дешифровки. Состоит он из пяти частей. Это необходимо, если по итогам голосование кто-то усомниться в легитимности электронной части. Кстати, продлится она до вечера 30 июня.

Факты принуждения не подтверждаются

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова по прошествии первых двух дней голосования сообщила, что к ним не поступило ни одной жалобы из Москвы о принуждении к голосованию. Хотя фейковые вбросы об этом регулярно появляются в Сети, они не выдерживают даже самого слабого разбора. Несмотря на это мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире высказал свою принципиальную позицию:

— Люди должны голосовать добровольно. Их никто не должен принуждать. А кто будет принуждать - будем бить по рукам.

На фоне такого заявления вспоминается реальная практика стран-лидеров экономического развития. В Сингапуре, Австралии, Лихтенштейне, Люксембурге и Бельгии штрафы для тех, кто не посетил обязательное голосование. То есть выборы там не право, как прописано в нашей Конституции, а обязанность. Например, в Бельгии за неявку на избирательный участок оштрафуют на сумму от 50 до 125 евро — в зависимости от количества пропущенных выборов, а затем и вовсе можно лишиться права работать в госструктурах.

Анализируя первые результаты голосования в Москве, эксперты делают выводы, что голосование по поправкам в Конституцию в Москве пройдет с высокой явкой. Показатель очень важен, так как говорит о формировании гражданского общества, активной позиции жителей столицы.