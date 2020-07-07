Аномальная жара в Москве в 2020 году: когда спадет и что ожидать летом

Слово «аномальное» стало теперь модным до невозможности. Какая бы погода ни была, мы все равно скажем, что она далека от нормы. То бишь неправильная. Снега либо слишком много, либо нет совсем. Мороз или хилый (как в Ирландии), или с катушек слетел. Без дождей сохнем. С ними - наоборот - тонем. И снова 30 июльских градусов называем аномальными...

- Хотя на самом деле климатическая норма превышена не так сильно - всего на два-три градуса, - сообщила «КП» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Пик жары придется на завтрашнюю среду и ближайшие выходные (между ними, в четверг и пятницу, температура упадет до 23-х). В субботу и воскресенье помучаемся, а дальше пойдет постепенный спад (ниже тридцати). И ближайшие две недели почти без осадков. Пекло будет, бесспорно. Но оно не застоится, как, скажем, это было в 2010-м году.

Проще говоря, обыкновенное лето с несущественным превышением климатической нормы.

В прошлом году, кто не помнит, июль был холодным. И очень многие москвичи были этим недовольны, жалуясь, что в такой дубак в прудике не искупаться и новый топик с солнцезащитными очками не продемонстрировать.

- Август тоже будет стабильным от 20-ти градусов днем до 11-ти ночью, - добавила Позднякова. - То есть смело можно сказать, что лето в этом году состоится.

Напомним также, что накануне в столице объявили очередной желтый уровень погодной опасности. Это связано с грозой и сильным ветром (до 17 метров в секунду), которые ожидаются во вторник вечером.