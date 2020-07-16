По делу о торговле суррогатными детьми в Москве просят арестовать врача Аллы Пугачевой

В четверг, 15 июля, Басманный суд Москвы отправил в СИЗО четверых фигурантов громкого уголовного дела о торговле суррогатными детьми. Напомним, оно было возбуждено в январе этого года после того как в квартире в подмосковном Одинцово умер младенец, рожденный суррогатной мамой для пары с Филиппин. В трехкомнатной квартире медики нашли еще троих здоровых малышей. А по результатам вскрытия причиной гибели мальчика стала внезапная младенческая смерть. Спустя полгода случились громкие аресты.

В СИЗО на два месяца отправили репродуктолога Тараса Ашитникова, двоих гинекологов: Юлианну Иванову и Лилию Панайоти, а также курьера, которая привозила лекарства сурмамам, Валентину Чернышову.

Спустя сутки, в четверг, 16 июля, стало известно о планируем аресте еще четверых фигурантов дела. Это трое медиков и известный в стране репродуктолог Владислав Мельников, генеральный директор Европейского центра суррогатного материнства. В свое время в интервью он рассказывал, что подбирал суррогатных мам для Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

В ближайшие часы Басманный суд рассмотрит ходатайство о его аресте. Как удалось выяснить «КП», Мельников действительно помогал филлипинцам координировать программу суррогатного материнства. Но именно это и было его работой. Свою вину он, как и другие фигуранты дела, отрицает.