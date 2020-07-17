Лето 2020 в Москве - самое сырое за 125 лет. И впереди еще неделя ежедневных дождей

253 миллиметра осадков, или 25 ведер на каждый квадратный метр - такое гигантское количество воды вылилось на Москву с начала лета 2020, за июнь и первую половину июля.

Обычно за все лето выпадает меньше, трехмесячная норма уже выполнена на 103%.Такого мокрого лета в столице не было 126 лет, с изумлением констатируют в Московском метеобюро. В 1894 году, в позапрошлом веке, в первые полтора месяца дождей было еще больше, чем сейчас. А из того, что мы с вами помним, - разве что с 2017-м годом можно сравнить. Тогда в июне и до середины июля столице досталось 224 мм осадков, или 91% всей летней нормы.

Главная же аномалия в том, что рекордные дожди заливают Москву уже третий месяц подряд.

Май-2020 - самый мокрый за всю историю метеонаблюдений, то есть за 140 лет. Столице досталось 160 мм осадков - 322% по сравнению с климатической нормой.

Июнь-2020 - самый сырой за 70 лет, за месяц выпало 159 мм осадков - 212% по сравнению с нормой.

Июль-2020 - за две недели, к макушке лета, вылилось уже 94 мм, или 111% месячной нормы. А впереди еще две недели! Пока рекордно дождливый июль - 2008 года, 181 мм осадков за месяц. Не исключено, что рекорд не устоит.

Впрочем, Москва даже с этими цифрами выглядит почти Сахарой по сравнению с Можайском. На подмосковный райцентр за две недели июля обрушилось 204 мм воды, уточняют метеорологи центра "Фобос". Как в Индии в сезон муссонных дождей!

И это не предел, Москва и область будут мокнуть, плыть и чувствовать себя одной большой деревней Гадюкино еще неделю. Таков прогноз Гидрометцентра России на 18 - 26 июля.

Дожди будут идти каждый день, вплоть до следующей пятницы.

В субботу, 18 июля, кратковременные дожди, +20…+22 градуса.

В воскресенье, 19 июля, короткие дожди и грозы, днем +21…+23.

В понедельник, 20 июля, капать будет немного и не везде (но будет). И чуть теплее, +22…+24 градуса.

Во вторник и среду, 21 - 22 июля, очень тепло, +25…+27 градусов, и кратковременные дожди.

В четверг и пятницу, 23 - 24 июля, ожидаются небольшие дожди, похолодает до +17…+22 градусов.

И только в следующие выходные - сухо и +27 градусов.

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