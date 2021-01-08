Как не печально, но новогодние каникулы подходят к концу. Традиционно в последние праздничные выходные дни москвичи задумываются о том, что же делать с новогодними елочками? Надо сказать, в этом сезоне живые деревья для украшения домов и квартир пользовались особой популярностью. По словам сотрудников елочных базаров, бум связан с тем, что из-за пандемии коронавируса большинство жителей столицы праздники отмечали дома, а какой же Новый Год без зеленой красавицы?Но сейчас главное - достойно попрощаться с новогодними деревьями. В столице уже вовсю работают пункты сбора традиционного проекта «Елочный круговорот». «Комсомолка» отвечает на пять простых вопросов об утилизации елок в 2021-м году.- Какие деревья и когда можно сдать на переработку?- Со 2 января по 20 февраля 2021 года в Москве проходит акция по сбору новогодних елей. На переработку принимают ели, сосны и пихты. Пункты сбора работают без выходных в круглосуточном режиме.- Нужно ли платить за переработку елки?- Ничего платить не придется. Елку примут на переработку абсолютно бесплатно, еще и спасибо скажут. А в некоторых пунктах приема жителей столицы еще и ждут подарки: календари ручки и другие сувениры.- Как найти ближайший к дому пункт сбора елок?- В этом году в столице организовано рекордное количество пунктов сбора новогодних деревьев. Их более пятисот, во всех районах столицы. Найти ближайший можно по ссылке. Все что нужно, написать адрес вашего дома и программа автоматически подберет максимально удобный для вас вариант. Кроме того, на территории елочных базаров размещены QR-коды, используя которые, можно увидеть перечень пунктов приема елей.- Что будет с вашей елочкой?- Елки, сосны и пихты используют как подстилку для животных, а также для обустройства экологических троп. В прошлом году собрали почти 52 тысячи елей, из которых изготовили 200 кубометров щепы.- Можно ли сдавать елку с мишурой и игрушками?- Это категорически запрещено! Елочные украшения, сделанные из пластика и стекла, непригодны для совместной переработки с деревьями. Именно поэтому, прежде чем оправиться в пункт сбора елей, нужно убрать с дерева все украшения.