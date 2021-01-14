Москву продолжает заваливать снегом и морозить. Коммунальные службы работают круглосуточно.- О сегодняшней погоде все предприятия и организации города, включая коммунальные службы, были заранее оповещены, - рассказал журналистам сегодня, 14 января, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Мы знали о прогнозе. Ожидаем и дальнейшее понижение температуры воздуха в ближайшие субботу - воскресенье до минус 25 градусов ночью и до минус 13 - 18 градусов днём. При этом идёт сильный снегопад. За прошедшие 8 часов, начиная с полуночи, в городе выпало уже 9 сантиметров, а в отдельных местах и до 10 сантиметров снега.По его словам, для уборки улиц вышли около 10 тысяч коммунальных машин и более 60 тысяч работников, в том числе и для ручной зачистки снега.- В два часа ночи, в пять часов утра и сегодня в 10 часов утра проводится повсеместное прометание снега и обработка реагентами улиц и дорог, - добавил заммэра. - Снежные заряды будут накрывать Москву весь четверг примерно до 15 - 16 часов. Поэтому в 14 часов проведём очередную обработку и очистку города. Особое внимание уделяется уборке пешеходных маршрутов, остановок общественного транспорта, подходов к медицинским учреждениям, подземным переходам. Выпадающий за час 1 сантиметр снега - это достаточно большая масса. Просим автолюбителей по возможности воздержаться от поездок по городу на личном транспорте. Такие погодные условия, от которых никуда не денешься. Зима есть зима.Рабочие наводят порядок и на крышах домов. Чтобы потом во время потепления на карнизах не нависали сосульки и наледь, кровли уже сегодня очищают от снега. По нормам при выпавших 10 сантиметрах снега коммунальным службам даётся три дня на полную уборку города и вывоз сугробов на утилизацию.ЦИФРЫВ Москве накануне сильного снегопада были подготовлены:- 1,42 тысячи аварийных бригад, на вооружении которых 1,5 тысяч машин специализированной техники;- 1,8 тысячи аварийных источников электроснабжения;- 3 аварийных источника теплоснабжения.Кроме того, для уборки снега на дорогах, очистки скатных кровель и дворов:- свыше 67 тысяч рабочих;- 18,3 тысяч машин дорожно-уборочной техники;- более 30 тысяч средств малой механизации.На особо опасных участках дорог и в некоторых местах (остановки общественного транспорта, ТПУ и т.д.) установлено 5 682 контейнера с аварийным запасом противогололедных реагентов.КСТАТИС начала зимы 2020 - 2021 в столице выпало 57 сантиметров снега, из них:- за ноябрь – 13 см;- декабрь – 28 см;- январь – 16 см.Для утилизации снега открыты 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. Фактически утилизировано 2,3 миллиона кубометров снега.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Телевидение отключат?»: Останкинская башня из-за сильных морозов покрылась льдомИнженеры рассказали, что произошло с верхней частью телебашни (подробнее)