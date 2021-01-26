Где сделать прививку от коронавируса в Москве: все пункты вакцинации

Список мест, где в Москве можно привиться от Ковид-19, постоянно расширяется. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вакцинация от COVID в столице постоянно расширяется. Тех, кто может в ней участвовать, становится больше с каждой неделей (см. список ). Прививочных пунктов тоже прибавляется. Хочешь - иди в ближайшую поликлинику. На выбор еще - выездной кабинет в торговом комплексе или частный медцентр. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Москве.

Каждому пациенту выдают отечественную вакцину «Спутник V» бесплатно, но за сам укол в коммерческих пунктах придётся раскошелиться - в среднем от 2 тысяч рублей. В остальных местах вся процедура полностью бесплатна. С собой нужно принести паспорт и полис ОМС. Рассказываем, куда приходить на прививку и как записаться на приём.

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

1. В одной из 100 районных поликлиник. Время и дату приема можно выбрать, как вам нравится:

Онлайн

- на mos.ru в личном кабинете;

- через сайт emias.info;

- в 3 городских мобильных приложениях - «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО».

Лично - через информационные киоски в районной поликлинике. Этот вариант подходит также, если по каким-то причинам у вас нет возможности онлайн-записи.

По телефону - в ближайшей удобной поликлинике независимо от прикрепления (номера телефонов - на портале мэра). Также сюда можно обратиться, если не получается оформить электронную запись или у вас нет прикрепления к московской поликлинике.

Адреса прививочных пунктов в городских поликлиниках:

Адреса прививочных пунктов в городских поликлиниках

Центральный округ

№3 Ермолаевский пер., д. 22/26, стр. 1

№3, филиал №1, ул. Большая Бронная, д. 3

№3, филиал №3, Большой Николопесковский пер., д. 4

№5, Даев пер., д. 3, стр. 1

№5, филиал №2, ул. Трубная, д. 19/12, стр. 1

№46, филиал №3, ул. Воронцовская, д. 14/14, стр. 1

№64, филиал №2, ул. Ладожская, д. 4/6, стр. 1

№68, филиал №1, Большой Строченовский пер., д. 23

№68, филиал №4, 1-й Зачатьевский пер., д. 1/15

№220, ул. Заморенова, д. 27

№220, филиал №3, Расторгуевский пер., д. 3

Западный округ

Клинико-диагностический центр №4, ул. Крылатские Холмы, д. 3

Клинико-диагностический центр №4, филиал №3, ул. Поклонная, д. 8, корп. 3

№8, филиал №1, пр-т Вернадского, д. 30

№8, филиал №2, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 10, корп. 5

№8, филиал №3, ул. Большая Очаковская, д. 38

№195, ул. Крылатские Холмы, д. 51

№195, филиал №5, Филевский б-р, д. 18

№209, ул. Раменки, д. 29

№209, филиал №1, ул. Кременчугская, д. 7, корп. 1

№212, филиал №1, ул. Скульптора Мухиной, д. 14

№212, филиал №3, ул. Новоорловская, д. 4

Городская больница, поликлиническое отделение, г. Московский, 3-й микрорайон, д. 7

Юго-Западный округ

Диагностический клинический центр №1, ул. Миклухо-Маклая, д. 29, корп. 2, корп. Б

Диагностический клинический центр №1, филиал №1, ул. Каховка, д. 12а

№11, ул. Кравченко, д. 14

№11, филиал №2, пр-т Вернадского, д. 9/10

№11, филиал №3, Университетский пр-т, д. 9

№22, ул. Кедрова, д. 24

№22, филиал №3, ул. Большая Черемушкинская, д. 6а

№22, филиал №5, ул. Вавилова, д. 71, стр. 1

Консультативно-диагностическая поликлиника №121, филиал №4, ул. Коктебельская, д. 6, стр. 1

Консультативно-диагностическая поликлиника №121, филиал №8, ул. Изюмская, д. 37

№134, филиал №1, ул. Тарусская, д. 6, корп. 1

Южный округ

№2, филиал №1, ул. Чертановская, д. 14

№2, филиал №3, ул. Ялтинская, д. 10

№52, филиал №2, Булатниковский пр-д, д. 8

№67, Варшавское ш., д. 19, стр. 2 и 3

№67, филиал №1, ул. Высокая, д. 19

№166, филиал №2, Кавказский б-р, д. 45, стр. 1

№166, филиал №3, ул. Домодедовская, д. 29, корп. 1

№170, филиал №1, ул. Чертановская, д. 62, корп. 1

№170, филиал №3, ул. Газопровод, д. 11

№210, Каширское ш., д. 57, корп. 1

№210, филиал №2, ул. Алма-Атинская, д. 3, стр. 3

№214, ул. Елецкая, д. 14

Юго-Восточный округ

Диагностический центр №3, филиал №1, ул. Михайлова, д. 33

Диагностический центр №3, филиал №3, Таможенный пр-д, д. 3

Диагностический центр №3, филиал №4, Волжский б-р, д. 9

№9, Перервинский б-р, д. 4, корп. 2

№9, филиал №2, ул. Федора Полетаева, д. 6

№19, филиал №2, ул. Армавирская, д. 2/20

№23, ул. Авиаконструктора Миля, д. 6, стр. 1

№23, филиал №3, ул. Вострухина, д. 5

№23, филиал №5, ул. Недорубова, д. 2

№36, ул. Новомарьинская, д. 10, корп. 1

№109, филиал №2, ул. Грайвороновская, д. 18, корп. 1

Восточный округ

Консультативно-диагностический центр №2, филиал №2, ул. Хромова, д. 45

Консультативно-диагностический центр №2, филиал №3, Открытое ш, д. 24, корп. 9

№64, ул. Малая Семеновская, д. 13

№66, ул. Салтыковская, д. 11б

№66, филиал №4, ул. Новокосинская, д. 42

№69, ул. 2-я Владимирская, д. 31а

№69, филиал №1, Федеративный пр-т, д. 31

№175, филиал №2, Сиреневый б-р, д. 30

№191, ул. Алтайская, д. 13

Северо-Восточный округ

Диагностический центр №5, филиал №2, ул. Мурановская, д. 10а

№12, филиал №1, ул. Касаткина, д. 7

№12, филиал №4, ул. Яблочкова, д. 3а, стр. 1

№12, филиал №5, 9-й пр-д Марьиной Рощи, д. 8а, стр. 1

№107, ул. Декабристов, д. 24

№107, филиал №2, ул. Бестужевых, д. 15

№107, филиал №3, ул. Полярная, д. 28

№218, пр-д Шокальского, д. 8, стр. 1

№218, филиал №2, ул. Лосевская, д. 2

№218, филиал №5, ул. Ротерта, д. 12

Северный округ

Консультативно-диагностический центр №6, Керамический пр-д, д. 49б

Консультативно-диагностический центр №6, филиал №2, Бескудниковский б-р, д. 59, стр. 1

Консультативно-диагностический центр №6, филиал №3, ул. Дубнинская, д. 40, стр. 2

№6, филиал №1, ул. 1-я Квесисская, д. 8

№6, филиал №4, ул. Немчинова, д. 14

№45, 5-й Войковский пр-д, д. 12

№45, филиал №1, ул. Пулковская, д. 8, стр. 1

№45, филиал №3, ул. Смольная, д. 55, корп. 1

№62, филиал №1, Чапаевский пер., д. 4

№62, филиал №3, ул. Куусинена, д. 6б

№62, филиал №4, Ленинградский пр-т, д. 18а

Северо-Западный округ

№115, филиал №3, ул. Долгова, д. 1, корп. 4

№115, филиал №4, ул. Пехотная, д. 3, стр. 16

№180, Уваровский пер., д. 4

№180, филиал №1, ул. Кулакова, д. 23

№180, филиал №4, ул. Дубравная, д. 41

№219, филиал №2, б-р Яна Райниса, д. 4

№219, филиал №4, ул. Родионовская, д. 10/2

Зеленоград

Больница имени Кончаловского, поликлинические отделения:

- №2, корп. 2042;

- №4, корп. 1460;

- №5, корп. 911

Троицкий и Новомосковский округа

Троицкая городская больница, филиал №1, «Десеновское», пос. Десеновское, Нововатутинский пр-т, д. 12а

Городская больница, поликлиническое отделение, г. Московский, 3-й микрорайон, д. 7

Больница «Кузнечики», поликлиническое отделение «Фабрика имени 1 Мая», пос. Рязановское, поселок фабрики Первое Мая, д. 31а

Больница «Щербинская», поликлиническое отделение, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10

Дату и время можно выбрать по телефону или онлайн, оставив заявку на указанных сайтах медцентров, где есть электронная форма.

Адреса коммерческих пунктов вакцинации, куда уже завезли вакцину (список расширяется по мере поставки препарата и оформления необходимых документов):

Медси

- ул. Красная Пресня, д. 16, ст. м. «Краснопресненская», «Улица 1905 года»;

- Грузинский пер., д. 3а, ст. м. «Белорусская»-кольцевая;

- ул. Солянка, д. 12, стр. 1, ст. м. «Китай-город»;

- Благовещенский пер., д. 2/16, стр. 1, ст. м. «Маяковская».

Запись - (495) 023-60-84.

Сайт - medsi.ru

РЖД-Медицина

- ул. Ставропольская, д. 23, корп. 1, ст. м. «Люблино». Запись - (499) 266-98-98;

- ул. Новая Басманная, д. 5, ст. м. «Красные ворота». Запись - (499) 262-35-99.

Европейский медицинский центр

ул. Щепкина, д. 35, ст. м. «Проспект Мира"-радиальная.

Запись - (495) 933-66-55.

Сайт - emcmos.ru

К+31

ул. Лобачевского, д. 42, стр. 4, ст. м. «Проспект Вернадского».

Запись - (495) 324-15-10.

Сайт - k31.ru

Евромедсервис

4-й Верхний Михайловский пр-д, д. 10, корп. 6, ст. м. «Ленинский проспект».

Запись - (495) 781-70-07, (495) 781-60-06.

Ниармедик

- ул. Маросейка, д. 6-8, ст. м. «Китай-город»;

- ул. Гамалеи, д. 18, ст. м. «Щукинская».

Запись - (495) 230-03-09, (495) 617-11-71.

Поликлиника 101

ул. Большая Серпуховская, д. 16/15, стр. 2, ст. м. «Серпуховская».

Запись - (495) 025-01-01.

Чудо Доктор

ул. Школьная, д. 46, ст. м. «Римская».

Запись - (495) 032-15-21.

Инвитро

Каширское ш., д. 68, корп. 2, ст. м. «Кантемировская».

Запись - 8-800-200-36-30.

Сайт - invitro.ru

ОН-клиник

- ул. Воронцовская, д. 8, стр. 6, ст. м. «Таганская»;

- Зубовский б-р, д. 35, стр. 1, ст. м. «Парк культуры».

Запись (прививку начнут делать в ближайшие дни) - (495) 153-97-84.

Сайт - onclinic.ru

Медицина (Клиника академика Ройтберга)

2-й Тверской-Ямской пер., д. 10, ст. м. «Маяковская».

Запись - (495) 186-67-55.

Сайт - medicina.ru

Семейный доктор

- ул. Бакунинская, д. 1-3, ст. м. «Бауманская»;

- ул. Баррикадная, д. 19, стр. 3, ст. м. «Баррикадная»;

- ул. Профсоюзная, д. 127, стр. Б, ст. м. «Тёплый стан».

Запись - (495) 583-86-77.

Сайт - fdoctor.ru

ИММА

- ул. 3-я Мытищинская, д. 14А, ст. м. «Алексеевская»;

- Куркино, ул. Родионовская, д. 2, корп. 1, ст. м. «Планерная»;

- ул. Перерва, д. 39, 41, ст. м. «Братиславская»;

- Липовый парк, д. 4, корп. 1, стр. 1, ст. м. «Коммунарка»;

- ул. Никулинская, д. 5, корп. 2, ст. м. «Юго-Западная»;

- ул. Маршала Катукова, д. 24, корп. 5, ст. м. «Строгино».

Запись - (495) 154-06-55.

Сайт - imma.ru

Доктор Анна

ул. Миклухо-Маклая, д. 36А, ст. м. «Беляево».

Запись - (495) 735-88-99.

Сайт - doctor-anna.ru

Медпрайм

ул. Шаболовка, д. 10, корп. 1, ст. м. «Шаболовская».

Запись - (495) 021-54-84.

Сайт - medprime.ru

Мать и дитя

Севастопольский пр-т, д. 24, корп. 1, ст. м. «Профсоюзная».

Запись - (495) 127-42-46.

Сайт - mamadeti.ru

Латум клиника

Коровинское ш., д. 13, корп. 2, ст. м. «Селигерская».

Запись - (495) 150-17-78.

БЕЗ ЗАПИСИ

В любом из 10 мобильных прививочных кабинетов в общественных местах - торговых центрах, театре, фуд-молле. Желающих принимают по очереди с 10.00 до 21.00 (расписание можно уточнить на портале мэра mos.ru в разделе «Вакцинация от COVID-19»).

Поскольку прививка делается дважды, через три недели после первой инъекции нужно вернуться в тот же выездной пункт за вторым компонентом вакцины. Врачи сразу запишут пациента на конкретную дату.

Адреса выездных пунктов:

ГУМ

Красная пл., д. 3, ст. м. «Площадь Революции», «Театральная», «Охотный ряд».

Фуд-молл «Депо»

ул. Лесная, д. 20, стр. 3, ст. м. «Белорусская»-кольцевая.

Театр «Геликон-опера»

ул. Большая Никитская, д. 19/16, стр. 1–2, ст. м. «Арбатская».

Торговый центр «Океания»

Кутузовский пр-т, д. 57, ст. м. «Славянский бульвар».

Торговый центр «Город»

ш. Энтузиастов, д. 12, корп. 2, ст. м. «Авиамоторная».

Торговый центр «Афимолл Сити» (флагманский офис «Мои документы»)

Пресненская наб., д. 2, ст. м. «Деловой центр».

Торговый центр «Саларис»

пос. Московский, Киевское шоссе, 23-й километр, д. 1, ст. м. «Саларьево».

Торговый центр «Л-153»

ул. Люблинская, д. 153, ст. м. «Братиславская».

Торговый центр «Columbus»

ул. Кировоградская, д. 13а, ст. м. «Пражская».

Торговый центр «Калейдоскоп»

ул. Сходненская, д. 56, ст. м. «Сходненская».