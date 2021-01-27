Где сделать прививку от коронавируса в Подмосковье: все пункты вакцинации

Привиться может любой желающий старше 18 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сделать прививку от коронавируса в Подмосковье можно в стационарных пунктах вакцинации. Записаться можно на сайте.

- Кроме этого, в торговых центрах работают мобильные пункты. Предварительная запись там не нужна. Главное — взять с собой паспорт и полис ОМС. Перед вакцинацией врач осмотрит вас, а после предложит место и время для записи на вторую необходимую вакцинацию, ее нужно сделать через 21 день после первой, - рассказал Андрей, Воробьев, губернатор Московской области.

Привиться может любой желающий старше 18 лет. Перед вакцинацией врач проведет осмотр и только тогда направит на прививку.

С начала кампании бесплатную прививку «Спутник V» уже сделали 59 тысяч человек и мощности по вакцинации в Подмосковье наращивают.

- Получаем новые дозы, чтобы обеспечить всех желающих, кто не имеет противопоказаний. На данный момент регион получил уже более 133 тысяч доз вакцины, на прошлой неделе уже прибыли 64,8 тысячи, - рассказала Светлана Стригункова, министр здравоохранения Московской области.

Как записаться на прививку:

- через портал госуслуг;

- в поликлинике;

- в МФЦ;

- по номеру телефона 122.

Обязательно возьмите с собой:

- паспорт,

- полис ОМС,

- СНИЛС.

Пункты вакцинации в поликлиниках Подмосковья:

Мобильные пункты в торговых центрах (график на ближайшее время):

- Одинцово - 30 и 31 января 14.00-18.00 ТЦ «Дубрава» (Можайское шоссе, д. 71),

- Химки - ежедневно с 12.00 до 22.00 ТЦ «Мега Химки», 1 этаж, в Центре культуры (Новокуркино, 8-й микрорайон, 1),

- Клин - 28 января 16.00-19.00 в ТЦ «Дарья» (ул. Карла Маркса, д. 4), 4 февраля 10.00-12.00 в ТЦ «Торговые квартал» (Советская пл., 5), 18 февраля 10.00-12.00 в «Леруа Мерлен» (д. Борозда, д. 170/2),

- Люберцы — 30 января с 10.00 до 17.00 в ТЦ «Орбита» (Октябрьский пр., д. 366), 6 февраля с 10.00 до 17.00 в ТЦ «Светофор» (ул. Побратимов, д. 7), 13 февраля с 10.00 до 17.00 в ТЦ «Торговые ряды» (ул. Инициативная, д. 7Б),

- Реутов с 16.00 до 20.00 в будние дни, с 12.00 до 20.00 в выходные в ТРЦ «Реутов Парк» (Носовихинское ш., 45),

- Балашиха - каждую субботу 10.00-16.00 ТЦ «Светофор» (ш. Энтузиастов, д. 1Б), еженедельно во вторник и среду с 15.00 до 20.00 в ТРЦ «Новоизмайловский» (ш. Энтузиастов, вл. 11, с. 4),

- Зарайск - 30 января 10.00-14.00 в ТЦ «ДА» (ул. Ленинская, д. 47),

- Егорьевск - 1 февраля 12.00-16.00 в ТЦ «Гранд» (проспект Ленина, д. 20),

- Солнечногорск - каждые выходные 10.00-20.00 в ТЦ «Солнечный» (ул. Красная, д. 22а),

- Озеры - 28 января 9.00-14.00 в ТЦ «Магнум» (ул. Ленина, д. 35),

- Щелково - с 30 января каждую субботу 9.00-14.00 ТЦ «Глобус» (Пролетарский пр., д. 18),

- Видное - с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00, в воскресенье с 10.00 до 19.00 ТЦ «Вегас» (МКАД, внешняя сторона, 24 км, стр 1, вход N4.),

- Электросталь - 29 января 10.00-14.00 в «Гиперглобусе» (п. Случайный, массив 1, стр. 2),

- Наро-Фоминск - 29 января 10.00-14.00 в ТЦ «Заречье» (пл. Свободы, д. 11), 30 января 10.00-14.00 у Торговых рядов (г. Верея, Советская пл.).

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ В ПОЛИКЛИНИКАХ ПОДМОСКОВЬЯ

1 ГАУЗ МО «Амбулатория совхоза им. Ленина» г. Ленинский, с.п. Совхоз им. Ленина, пос. Совхоза им. Ленина

2 ГАУЗ МО «Дубненская городская больница» г. Дубна, ул. К. Маркса, д.30, строение

3 3 ГАУЗ МО «Дубненская городская больница» г. Дубна, ул. 9 мая, д.7В, стр.1

4 ГАУЗ МО «Клинская городская больница» Клин, Ленинградское шоссе, дом 2

5 ГАУЗ МО «Клинская городская больница» Клин, ул. Владыкина, стр.13, пом.2

6 ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» г. Химки, ул. Молодёжная, д. 64, стр. 1

7 ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» г. Химки, мкр. Подрезково,ул. Школьная, д.3

8 ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» г. Химки, ул. Совхозная, стр.21

9 ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» г. Химки, Чкалова, д.2/21

10 ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» г. Химки, Лавочкина д.22

11 ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» г. Химки, Кирова д.23

12 ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» г. Химки, Мельникова д.1

13 ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» г. Химки, Пожарского д.22

14 ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» г. Химки, Мичурина д.31а

15 ГАУЗ МО «Центральная городская больница им. М. В. Гольца» г. Фрязино,ул. Московская, д. 7

16 ГАУЗ МО «Центральная городская больница им. М. В. Гольца» МО, Фрязино г., Нахимова ул., д. 1А

17 ГАУЗ МО «Центральная городская клиническая больница г. Реутов» г. Реутов, ул. Гагарина, д. 4

18 ГАУЗ МО «Центральная городская клиническая больница г. Реутов» г. Реутов, ул. Юбилейный проспект д.17

19 ГАУЗ МО ВОСКРЕСЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 2 г. Воскресенск ул. Новопроточная д.6

20 ГАУЗ МО ВОСКРЕСЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 2 г. Воскресенск,ул. Гражданская, д.2а

21 ГАУЗ МО ВОСКРЕСЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 2 140203, Московская область, Воскресенск город, Московская д.30

22 ГБУЗ МО "Дедовская городская Больница" МО, Истра го, Дедовск г., Больничная ул., д. 5

23 ГБУЗ МО "Дедовская городская Больница" МО, Истра го, пгт. Снегири, ул. Московская д.33

24 ГБУЗ МО "Серпуховская районная поликлиника" г. Серпухов, ул. Пушкина 60/1

25 ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница» г.о. Балашиха,мр.Авиаторов, ул.Третьяка,д.4

26 ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница» г.о. Балашиха,мкр. Кучино, ул. Юннатов, д. 2

27 ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница» г. Балашиха, проспект Ленина, д. 30

28 ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница» г. Балашиха, мкр. Дзержинского,ул. Баландина, 9

29 ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница» г. Балашиха,ш. Энтузиастов, 62

30 ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница» г. Балашиха,проспект Ленина 79

31 ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница» г. Балашиха,ул. Пролетарская дом 3

32 ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница» г. Бронницы,пер. Пионерский, д.45

33 ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница» г. Ленинский, проспект Ленинского Комсомола, д.36а

34 ГБУЗ МО «Волоколамская центральная районная больница» г. Волоколамск,ул. Ново-Солдатская, д.16

35 ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница» г. Воскресенск, Больничный проезд, д.1

36 ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница» г. Воскресенск,ул. Молодежная д.36

37 ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница» г. Воскресенск, Западная д.14

38 ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница» г. Воскресенск, ул. Комсомольская д.9

39 ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница» г. Воскресенск, ул. Гражданская д.1.

40 ГБУЗ МО «Дзержинская городская больница» г. Дзержинский,ул. Ленина, д.30

41 ГБУЗ МО «Дмитровская областная больница» г. Дмитров ул. Больничная, д. 7

42 ГБУЗ МО «Дмитровская областная больница» МО, Дмитровский го, Яхрома г., Конярова ул., д. 9

43 ГБУЗ МО «Дмитровская областная больница» МО, Дмитровский го, Новосиньково п., д. 62

44 ГБУЗ МО «Долгопрудненская центральная городская больница» г. Долгопрудный,ул. Павлова, 2

45 ГБУЗ МО «Долгопрудненская центральная городская больница» г. Долгопрудный,ул.Московское шоссе д.23 к.1

46 ГБУЗ МО «Домодедовская центральная городская больница» г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Пирогова, д.9

47 ГБУЗ МО «Домодедовская центральная городская больница» г. Домодедово,с. Растуново, ул. Мирная, стр. 6

48 ГБУЗ МО «Егорьевская центральная районная больница» г. Егорьевск, Жукова гора, д. 19

49 ГБУЗ МО «Жуковская городская клиническая больница» г. Жуковский,ул. Фрунзе, д. 1

50 ГБУЗ МО «Зарайская центральная районная больница г. Зарайск,ул. Октябрьская, д. 21

51 ГБУЗ МО «Ивантеевская центральная городская больница» г. Ивантеевка,ул. Толмачева, д.1

52 ГБУЗ МО «Истринская районная клиническая больница» г. Истра, ул. Урицкого, д.83

53 ГБУЗ МО «Каширская центральная районная больница» г. Кашира, ул. Южная, д.3

54 ГБУЗ МО «Климовская городская больница № 2» г. Подольск, мкр. Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21

55 ГБУЗ МО «Коломенская центральная районная больница» г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 318

56 ГБУЗ МО «Коломенская центральная районная больница» г. Коломна, ул. Фурманова, д. 5

57 ГБУЗ МО «Королевская городская больница» г. Королёв, Циолковского, д. 24

58 ГБУЗ МО «Королевская городская больница» г. Королев, мкр. Юбилейный,ул. Пионерская, д. 8/10

59 ГБУЗ МО «Королевская городская больница» г. Королев, ул. Дзержинского, д.11/2

60 ГБУЗ МО «Королевская городская больница» г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Первомайская, д.19

61 ГБУЗ МО «Королевская городская больница» г. Королев, ул. Павлова д.10

62 ГБУЗ МО «Котельниковская городская поликлиника» г. Котельники,мкр. Силикат, д.42

63 ГБУЗ МО «Красногорская городская больница № 1» г. Красногорск,ул. Карбышева, д. 4

64 ГБУЗ МО «Красногорская городская больница № 2» г. Красногорск, Павшинский бульвар, д. 9

65 ГБУЗ МО «Красногорская городская больница № 2» г. Красногорск, Нахабино, ул. Институтская, д. 9А

66 ГБУЗ МО «Красногорская городская больница № 2» МО, Красногорск г., Павшино в/г, Ильинское ш., д. 2в

67 ГБУЗ МО «Краснознаменская городская поликлиника» г. Краснознаменск,ул. Победы, д.1 корп.4

68 ГБУЗ МО «Ликинская городская больница» г. Орехово-Зуево, ул. Октябрьская, д. 55

69 ГБУЗ МО «Ликинская городская больница» г. Орехово-Зуево, ул. Калинина, д. 7

70 ГБУЗ МО «Лобненская центральная городская больница» г. Лобня, ул. Заречная, д. 15

71 ГБУЗ МО «Лотошинская центральная районная больница» г. Лотошино, ул. Спортивная, д.9

72 ГБУЗ МО «Луховицкая центральная районная больница» г. Луховицы, ул. Мира, д 39/5

73 ГБУЗ МО «Лыткаринская городская больница» г Лыткарино,ул. Коммунистическая, д. 63

74 ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» г. Люберцы,ул. Назаровская, д. 3

75 ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д. 5

76 ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» г. Люберцы, ул. Вуги, д. 26а

77 ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» г. Люберцы,ул. Красногорская, д. 22В

78 ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» п. Октябрьский, ул. Ленина 48

79 ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» МО, Люберецкий го, Малаховка рп., Быковское ш., д. 40

80 ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» МО, Люберцы г., Томилино рп., Птицефабрика мкр.

81 ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» МО, Люберцы г., Октябрьский пр-кт., д. 66

82 ГБУЗ МО «Можайская центральная районная больница» г. Можайск,ул. Амбулаторная, д.1

83 ГБУЗ МО «Московская областная больница им. проф. Розанова В.Н.» г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 45

84 ГБУЗ МО «Московская областная больница им. проф. Розанова В.Н.» г. Пушкино,п. Правдинский, ул. Лесная, д. 2

85 ГБУЗ МО «Московская областная больница им. проф. Розанова В.Н.» Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Тютчева, д. 18

86 ГБУЗ МО «Московская областная больница им. проф. Розанова В.Н.» МО, Пушкинский го, Ашукино п., Школьная ул., д. 3

87 ГБУЗ МО «Московская областная больница им. проф. Розанова В.Н.» МО, Пушкинский го, Софрино-1 п., д. 52А

88 ГБУЗ МО «Московская областная больница им. проф. Розанова В.Н.» МО, Пушкино г., Клязьма мкр., Лермонтовская ул., д. 25

89 ГБУЗ МО «Московская областная больница им. проф. Розанова В.Н.» МО, Пушкинский го, Лесной рп., Советская ул., д. 1/1

90 ГБУЗ МО «Московская областная больница им. проф. Розанова В.Н.» МО, Пушкино г., Мамонтово с., проезд Акуловский дом 4-а

91 ГБУЗ МО «Московская областная больница им. проф. Розанова В.Н.» МО, Пушкино г., Заветы Ильича мкр., Вокзальная ул., д. 11

92 ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиническая больница» г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 26

93 ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиническая больница» г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 54

94 ГБУЗ МО «Наро-Фоминская областная больница» г. Наро-Фоминск, ул. Новикова д. 34

95 ГБУЗ МО «Наро-Фоминская областная больница» г. Наро-Фоминский, г. Апрелевка, ул. Февральская, дом 40А

96 ГБУЗ МО «Ногинская центральная районная больница» г. Ногинск, ул. Комсомольская, д.59

97 ГБУЗ МО «Ногинская центральная районная больница» г. Ногинск, ул. Ремесленная, 1В

98 ГБУЗ МО «Ногинская центральная районная больница» г. Ногинск, г. Старая Купавна,ул. Матросова, д. 15

99 ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» г. Звенигород, ул. Герцена, д. 13

100 ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.3

101 ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 134

102 ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д 38

103 ГБУЗ МО «Озёрская центральная районная больница» г. Озёры, ул. Ленина, д.73а

104 ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская центральная городская больница» г. Орехово-Зуево, ул. Шулайкиной, д.3

105 ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская центральная городская больница» МО, Орехово-Зуево г., Стаханова ул., д. 34

106 ГБУЗ МО «Павлово-Посадская центральная районная больница» г. Павловский Посад,ул.Южная, д.71

107 ГБУЗ МО «Подольская городская больница №2" 142103, Московская область, город Подольск, улица Батырева, 7

108 ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница № 3» г. Подольск, ул. Литейная, д. 40

109 ГБУЗ МО «Подольская городская поликлиника №1» г. Подольск, ул. Кирова, д. 27

110 ГБУЗ МО «Подольская районная больница» г. Подольск, бульвар 65-летия Победы, д.10

111 ГБУЗ МО «Протвинская городская больница» г. Протвино, ул. Ленина, д. 15

112 ГБУЗ МО «Раменская центральная районная больница» г. Раменское, ул. Махова, д. 14

113 ГБУЗ МО «Раменская центральная районная больница» г. Раменское, ул. Крымская, д. 2

114 ГБУЗ МО «Раменская центральная районная больница» г. Раменское, с. Речицы, ул. Центральная, д.2

115 ГБУЗ МО «Раменская центральная районная больница» г. Раменское, пос. Ильинский ул. Первомайская, д. 10

116 ГБУЗ МО «Раменская центральная районная больница» г.о. Раменское, д.п. Удельная, ул. Солнечная, д.4

117 ГБУЗ МО «Раменская центральная районная больница» г.о. Раменское, п.им. Тельмана, д.1б

118 ГБУЗ МО «Рошальская городская больница» г. Рошаль, ул. 1-я Первомайская, д.2

119 ГБУЗ МО «Рузская областная больница» г. Рузский, п. Тучково, Восточный, мкр. д.24А

120 ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница» г. Сергиев Посад, Новоуглическое шоссе, д. 62а

121 ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница» г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д. 3

122 ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница» г. Сергиев Посад, Абрамцевское шоссе, д. 1

123 ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница» МО, Сергиево-Посадский го, Сергиев Посад г., Леонида Булавина ул., д. 2/10

124 ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница» МО, Сергиево-Посадский го, Сергиев Посад г., Клубная ул., д. 1

125 ГБУЗ МО «Серебряно-Прудская центральная районная больница» г. Серебряные пруды, р.п. Серебряные Пруды, ул. Луговая, д. 3.

126 ГБУЗ МО «Серпуховская центральная районная больница» г. Серпухов, ул. Форсса, д. 3

127 ГБУЗ МО «Серпуховская центральная районная больница» г. Серпухов, ул. Физкультурная д.18

128 ГБУЗ МО «Серпуховская центральная районная больница» г. Серпухов, ул. Ворошилова

129 129 ГБУЗ МО «Солнечногорская областная больница г. Солнечногорск, р п Андреевка, ул. Жилинская, д. 1А

130 ГБУЗ МО «Солнечногорская областная больница г. Солнечногорск, микрорайон Рекинцо, ЦРП

131 ГБУЗ МО «Ступинская областная клиническая больница» г. Ступино, ул. Чайковского, вл. 7, корп. 2

132 ГБУЗ МО «Ступинская областная клиническая больница» г. Ступино, Андропова , 72

133 ГБУЗ МО «Ступинская областная клиническая больница» г. О. Ступино,р.п. Михнево, ул. Библиотечная, д.18а

134 ГБУЗ МО «Ступинская областная клиническая больница» г.о. Ступино, р.п. Малино, ул. Донская д.2/1

135 ГБУЗ МО «Талдомская центральная районная больница» г. Талдом, ул. Победы, д. 19

136 ГБУЗ МО «Талдомская центральная районная больница» г. о.Талдом, рп. Запрудня, ул. Карла Маркса д.14

137 ГБУЗ МО «Чеховская областная больница» г. Чехов, ул. Весенняя, д. 31

138 ГБУЗ МО «Чеховская областная больница» г. Чехов, ул. Московская, вл 85

139 ГБУЗ МО «Шатурская центральная районная больница» г. Шатура,ул. Интернациональная, д. 24

140 ГБУЗ МО «Шаховская центральная районная больница» г. Шаховская, р п Шаховская, ул. 1-я Советская, д. 54

141 ГБУЗ МО «Щелковская областная больница» г. Щелково, ул. Фрунзе, д.1

142 ГБУЗ МО «Щелковская областная больница» г. Щелково,ул. Парковая, д.8

143 ГБУЗ МО «Щелковская областная больница» г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.10, стр.1

144 ГБУЗ МО «Щелковская областная больница» г. Щелково, ул.Гагарина, д.6а

145 ГБУЗ МО «Щелковская областная больница» г. Щелково,ул. Текстильщиков, д6

146 ГБУЗ МО «Электрогорская городская больница» г. Электрогорск, ул. Семашко, д.1

147 ГБУЗ МО «Электростальская центральная городская больница» г. Электросталь,ул. Пушкина, д. 3

МОБИЛЬНЫЕ ФАПЫ

1ГАУЗ МО Клинская городская больница

2ГБУЗ МО Балашихинская областная больница

3ГБУЗ МО Видновская районная клиническая больница

4ГБУЗ МО Волоколамская центральная районная больница

5ГБУЗ МО Дмитровская областная больница

6ГБУЗ МО Домодедовская центральная городская больница

7ГБУЗ МО Луховицкая центральная районная больница

8ГБУЗ МО Зарайская центральная районная больница

9ГБУЗ МО Каширская центральная районная больница

10ГБУЗ МО Люберецкая областная больница

11ГБУЗ МО Можайская центральная районная больница

12ГБУЗ МО Мытищинская городская клиническая больница

13ГБУЗ МО Наро-Фоминская областная больница

14ГБУЗ МО Ногинская центральная районная больница

15ГБУЗ МО Раменская центральная районная больница

16ГБУЗ МО Сергиево-Посадская районная больница

17ГБУЗ МО Солнечногорская областная больница

18ГБУЗ МО Ступинская областная клиническая больница

19ГБУЗ МО Талдомская центральная районная больница

20ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»

21ГБУЗ «Одинцовская областная больница»

22ГБУЗ Озерская центральная районная больница

23ГБУЗ МО Лотошинская центральная районная больница

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